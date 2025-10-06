O processo inclui regras, rodadas e a possibilidade de trocas de escolhas entre equipes.

O Draft da NFL é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo nos Estados Unidos. Realizado anualmente, ele define o destino de centenas de jogadores universitários que sonham em entrar para a liga profissional. Mais do que uma simples seleção, o Draft é parte essencial do sistema de equilíbrio competitivo da NFL, garantindo que as franquias com piores campanhas tenham prioridade na escolha dos melhores talentos. O Lance! te explica como funciona o draft da NFL.

A cada edição, milhões de fãs acompanham de perto cada rodada, analisam escolhas e projetam o impacto dos novatos em seus times. O evento, que já foi realizado em hotéis, teatros e atualmente ocupa arenas lotadas, é transmitido mundialmente e se tornou um verdadeiro espetáculo esportivo e midiático.

No entanto, por trás da emoção das escolhas existe uma série de regras, etapas e critérios que organizam o processo. Entender como funciona o Draft é essencial não só para acompanhar a NFL, mas também para compreender a lógica que permite à liga manter-se competitiva ano após ano.

Como funciona o draft da NFL?

A seguir, explicamos em detalhes como ocorre o Draft da NFL, da ordem de escolhas às trocas, passando pelas rodadas e eventos que antecedem a seleção.

O que é o Draft da NFL

O Draft, oficialmente chamado de Annual Player Selection Meeting, é o processo em que as 32 franquias da liga escolhem jogadores elegíveis para integrar seus elencos. Ele serve para distribuir novos talentos de forma justa, evitando concentração em poucas equipes.

As escolhas seguem uma ordem inversa à classificação da temporada anterior: o time de pior campanha tem a primeira escolha, enquanto o campeão do Super Bowl é o último a selecionar na primeira rodada.

Critérios de elegibilidade

Para participar do Draft, o jogador precisa estar pelo menos três anos afastado do ensino médio. Isso significa que a maioria dos atletas vem diretamente do futebol universitário (college football).

Jogadores com elegibilidade restante podem se declarar antecipadamente para o Draft, desde que autorizados pela NFL. Além disso, atletas com cidadania de outros países também podem ser selecionados, desde que cumpram os critérios da liga.

Estrutura: rodadas e picks compensatórias no Draft

O Draft da NFL tem sete rodadas, com cada franquia possuindo uma escolha por rodada. No total, são cerca de 250 jogadores selecionados por edição.

As escolhas não são fixas: times podem trocá-las entre si, usando-as como moeda de negociação por jogadores ou futuras picks. Além disso, a liga concede escolhas compensatórias a equipes que perderam mais jogadores importantes na free agency do que contrataram. Essas picks extras são adicionadas entre a terceira e a sétima rodada.

Critérios de desempate

Quando duas ou mais equipes terminam a temporada com a mesma campanha, a ordem de escolha é definida pela força do calendário enfrentado (strength of schedule). Se o empate persistir, são utilizados critérios adicionais, como confrontos diretos e até sorteio realizado pela NFL.

Etapas anteriores ao Draft

Antes do evento principal, os atletas passam por um período intenso de avaliações. O destaque é o NFL Scouting Combine, realizado em Indianápolis, onde os prospectos fazem testes físicos, técnicos e entrevistas com representantes das franquias.

Além disso, os jogadores participam de Pro Days em suas universidades, treinos privados com equipes e entrevistas individuais. Esses eventos ajudam os times a reduzir riscos na hora da escolha e avaliar não só as habilidades atléticas, mas também o perfil psicológico e a capacidade de adaptação dos atletas.

O espetáculo do Draft

O Draft deixou de ser apenas uma reunião de dirigentes para se transformar em um grande espetáculo. Realizado em diferentes cidades dos Estados Unidos, ele reúne milhares de torcedores em arenas, praças públicas e transmissões ao vivo.

Cada escolha é anunciada pelo comissário da NFL e, muitas vezes, antigos ídolos de cada franquia sobem ao palco para anunciar os picks de rodadas posteriores. É um momento em que emoção, estratégia e tradição se encontram, marcando o início de uma nova temporada para a liga.