O Grande Prêmio do Canadá é um dos eventos mais tradicionais da Fórmula 1, realizado no Circuit Gilles Villeneuve.

O Grande Prêmio do Canadá é um dos mais tradicionais e aguardados do calendário da Fórmula 1. Disputado atualmente no Circuit Gilles Villeneuve, em Montreal, o GP canadense é conhecido por provas emocionantes, clima imprevisível e um traçado que exige precisão e coragem dos pilotos. O Lance! lista todos os vencedores do GP do Canadá de F1.

Criado em 1961, o GP do Canadá passou pelos circuitos de Mosport Park e Mont-Tremblant antes de se fixar, em 1978, na ilha artificial de Notre-Dame, em Montreal — onde permanece até hoje, com algumas interrupções ao longo das décadas.

A seguir, confira quem são os maiores vencedores do GP do Canadá, por pilotos, construtores e fabricantes de motores. Veja também o histórico completo de cada edição.

Lista dos vencedores do GP do Canadá de F1

Maiores vencedores do GP do Canadá — pilotos

Dois pilotos dividem o recorde de vitórias no GP canadense: Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com sete triunfos. Nos últimos anos, Max Verstappen vem se aproximando, com três vitórias consecutivas.

Pilotos com mais vitórias:

7 vitórias

Michael Schumacher — 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004

Lewis Hamilton — 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019

3 vitórias

Nelson Piquet — 1982, 1984, 1991

Max Verstappen — 2022, 2023, 2024

2 vitórias

Pedro Rodríguez — 1963, 1964

Jacky Ickx — 1969, 1970

Jackie Stewart — 1971, 1972

Alan Jones — 1979, 1980

Ayrton Senna — 1988, 1990

Sebastian Vettel — 2013, 2018

Maiores vencedores do GP do Canadá — construtores

A Ferrari lidera o ranking entre as equipes, com 14 vitórias, seguida de perto pela McLaren, que soma 13 triunfos. Williams e Red Bull também têm histórico de sucesso no circuito canadense.

Construtores com mais vitórias:

14 vitórias — Ferrari (1963, 1964, 1970, 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2018)

13 vitórias — McLaren (1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012)

7 vitórias — Williams (1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996, 2001)

5 vitórias — Red Bull (2013, 2014, 2022, 2023, 2024)

4 vitórias — Brabham (1967, 1969, 1982, 1984) e Mercedes (2015, 2016, 2017, 2019)

2 vitórias — Lotus, Tyrrell, Benetton

Maiores vencedores do GP do Canadá — fabricantes de motores

Ferrari também lidera entre os motores, com 14 vitórias. O lendário motor Ford Cosworth DFV, que dominou a F1 nas décadas de 1960 a 1980, aparece em segundo lugar com 12 triunfos. A Mercedes, com sua era dominante na F1 híbrida, já soma 10 vitórias.

Motores com mais vitórias:

14 vitórias — Ferrari 12 vitórias — Ford Cosworth 10 vitórias — Mercedes 6 vitórias — Renault 4 vitórias — Honda e 🇩🇪 BMW 2 vitórias — Climax, 🇺🇸 Chevrolet, 🇯🇵 Honda RBPT (Red Bull Powertrains)

Todos os vencedores do GP do Canadá — ano a ano

O GP do Canadá já foi disputado em Mosport Park, Mont-Tremblant e, desde 1978, no Circuit Gilles Villeneuve. Confira o retrospecto completo:

1961 a 1966 — provas não válidas para o Mundial de F1 1967 — Jack Brabham (Brabham-Repco), Mosport 1968 — Denny Hulme (McLaren-Ford), Mont-Tremblant 1969 — Jacky Ickx (Brabham-Ford), Mosport 1970 — Jacky Ickx (Ferrari), Mont-Tremblant 1971 e 1972 — Jackie Stewart (Tyrrell-Ford), Mosport 1973 — Peter Revson (McLaren-Ford), Mosport 1974 — Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford), Mosport 1976 — James Hunt (McLaren-Ford), Mosport 1977 — Jody Scheckter (Wolf-Ford), Mosport 1978 — Gilles Villeneuve (Ferrari), estreia no Circuit Île Notre-Dame (atual Gilles Villeneuve) 1979 a 2024 — GP disputado no Circuit Gilles Villeneuve, com algumas ausências (1975, 1987, 2009, 2020 e 2021)

Entre os vencedores notáveis no traçado de Montreal estão:

Gilles Villeneuve (1978) — única vitória canadense em casa Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost, Jean Alesi — todos com vitórias marcantes no circuito Lewis Hamilton — primeiro triunfo na F1 em 2007 e recordista junto de Schumacher com 7 vitórias Max Verstappen — vencedor das três últimas edições (2022, 2023, 2024), consolidando a fase dominante da Red Bull

Um GP querido pelos fãs

O GP do Canadá se firmou como uma das provas mais populares do calendário da F1. A localização próxima do centro de Montreal, o traçado técnico e veloz e a atmosfera vibrante das arquibancadas fazem do evento um sucesso entre público e pilotos.

O Circuit Gilles Villeneuve é famoso também por sua imprevisibilidade: já viu vencedores improváveis, corridas decididas na última volta e até provas épicas embaixo de chuva, como em 2011 — a mais longa da história da F1.

Enquanto a Fórmula 1 avança em novas eras tecnológicas, o GP do Canadá continua a oferecer corridas espetaculares e a escrever novos capítulos em seu ilustre histórico de vencedores.