A Copa do Rei da Arábia Saudita, criada em 1957, é a principal competição de futebol do país em formato eliminatório.

A Copa do Rei da Arábia Saudita, oficialmente chamada de Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, é a principal competição de futebol em formato eliminatório do país. Criada em 1957, a competição se tornou símbolo de tradição, prestígio e projeção esportiva, sendo disputada anualmente com participação de clubes das duas principais divisões do futebol nacional.

Após uma interrupção entre 1990 e 2007, o torneio foi reativado e passou por reformulações até consolidar seu formato atual. Desde 2014, reúne 32 clubes em partidas eliminatórias diretas, garantindo ao vencedor não apenas o troféu, mas também uma vaga em torneios continentais. Com jogos únicos em todas as fases, o torneio mantém alta imprevisibilidade e atratividade.

Formato e regulamento da competição

A estrutura da Copa do Rei é simples e direta. Os 32 clubes participantes incluem os 18 da elite do futebol saudita (Saudi Pro League) e 14 da segunda divisão (First Division League). O chaveamento começa com os 16 avos de final e segue com oitavas, quartas, semifinais e final.

Todos os confrontos são disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão vai para a prorrogação e, se persistir a igualdade, para os pênaltis. O sorteio dos duelos ocorre antes de cada fase e define os mandos de campo, sem sistema de cabeças de chave, o que equilibra as possibilidades para todos os participantes.

O campeão da Copa do Rei garante vaga na segunda competição continental asiática de clubes, conhecida como AFC Champions League Two. Caso o campeão já esteja classificado por outro critério, a vaga é repassada ao clube mais bem colocado na liga nacional que ainda não esteja qualificado.

Premiação e importância esportiva

A Copa do Rei da Arábia Saudita distribui premiação financeira significativa. O campeão recebe aproximadamente 5,5 milhões de riyals sauditas, enquanto o vice-campeão recebe cerca de 4 milhões. Esses valores variam a cada temporada conforme acordos comerciais e apoio institucional.

Mais do que a premiação, o torneio representa uma chance real de glória nacional e acesso ao cenário internacional. Para clubes de menor expressão, é a oportunidade de desafiar os grandes. Para os favoritos, é um título obrigatório no calendário. O formato mata-mata favorece surpresas e reviravoltas, o que torna cada edição imprevisível e valorizada.

Principais campeões da história da Copa do Rei

Os clubes mais vitoriosos da história da Copa do Rei demonstram a força dos grandes nomes do futebol saudita. O Al-Ahli é o maior campeão da história, com 13 conquistas. O Al-Hilal aparece em segundo lugar, com 11 títulos. O Al-Ittihad soma 10 taças, incluindo a mais recente.

Outros clubes que já levantaram a taça incluem Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Wehda, Al-Ettifaq, Al-Faisaly, Al-Fayha e Al-Taawoun. Algumas dessas conquistas surpreenderam o país, pois foram alcançadas por equipes que superaram adversários de maior investimento e estrutura. Esse histórico reforça a tradição do torneio como palco de grandes feitos e zebras históricas.

Temporada 2024–25: datas e campeão da Copa do Rei

A edição 2024–25 da Copa do Rei começou em 22 de setembro de 2024, com os 32 clubes disputando os confrontos iniciais dos 16 avos de final. As oitavas de final foram realizadas entre 27 e 28 de outubro. As quartas de final ocorreram em 22 e 23 de dezembro. As semifinais foram disputadas no início de 2025 e a grande final foi realizada em 30 de maio.

Na decisão, o Al-Ittihad venceu o Al-Qadsiah por 3 a 1 e conquistou seu décimo título na história da competição. A campanha do clube contou com vitórias sobre adversários tradicionais e consolidou a retomada de protagonismo da equipe na temporada.

Além do título, o Al-Ittihad assegurou vaga na próxima edição da competição continental asiática de segundo nível. O vice-campeão, Al-Qadsiah, também teve destaque pela campanha surpreendente, superando adversários da primeira divisão e alcançando uma inédita final.

Temporada 2025–26: cronograma previsto

A próxima edição da Copa do Rei, referente à temporada 2025–26, já tem seu calendário preliminar estabelecido. A fase de 32 avos de final será disputada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2025. As oitavas de final ocorrerão em 27 e 28 de outubro, enquanto as quartas estão programadas para 22 e 23 de dezembro.

As semifinais devem acontecer entre março e abril de 2026, com a final prevista para o dia 30 de maio de 2026. Essas datas seguem o padrão das últimas temporadas e estão alinhadas ao encerramento do calendário do futebol saudita, que costuma concluir suas competições nacionais até o fim de maio.

O sorteio das chaves de cada fase será realizado algumas semanas antes dos jogos, definindo os confrontos e mandos de campo. Como de costume, o modelo será de eliminação direta, mantendo o suspense e a emoção característicos da competição.

Expectativas para a nova edição da Copa do Rei

Para a temporada 2025–26, a expectativa é de um torneio ainda mais competitivo. Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad chegam como principais favoritos, com elencos fortes e tradição no torneio. Al-Ahli e Al-Shabab também aparecem como postulantes ao título, enquanto equipes como Al-Taawoun, Al-Fayha e Al-Faisaly podem surpreender mais uma vez.

Clubes da segunda divisão entram como azarões, mas já provaram em temporadas anteriores que podem eliminar gigantes e avançar até as fases decisivas. O modelo em jogo único favorece esse tipo de façanha, o que contribui para a imprevisibilidade e o interesse do público.

A expectativa de grande público nos estádios, transmissões ao vivo e cobertura em múltiplas plataformas reforça o papel da Copa do Rei como uma das competições mais importantes da temporada saudita.

Projeção internacional e institucional

Com os investimentos crescentes no futebol saudita e a presença de estrelas internacionais no país, a Copa do Rei ganhou mais visibilidade fora do Oriente Médio. A competição vem sendo transmitida para outros mercados e atrai a atenção de torcedores e profissionais da indústria do esporte em todo o mundo.

O envolvimento direto da monarquia saudita, incluindo a entrega da taça pelo rei ou por membros da família real, confere à competição uma dimensão institucional singular. A cerimônia de premiação é um evento de grande repercussão nacional, com cobertura jornalística ampla e presença de autoridades, patrocinadores e celebridades.

A conquista da Copa do Rei é celebrada como uma das maiores glórias do futebol local, e a presença na final é vista como um feito de grande valor esportivo, independentemente do resultado.

Uma competição consolidada no calendário saudita

Com datas bem definidas, formato consagrado e tradição histórica, a Copa do Rei da Arábia Saudita se mantém como uma das competições mais relevantes do futebol asiático. A temporada 2025–26 promete novos capítulos emocionantes, com clubes de diferentes patamares buscando um lugar no topo.

Além do troféu e da premiação, está em jogo a honra, a projeção e a chance de disputar o cenário continental. Com jogos únicos, sorteios a cada fase e equilíbrio entre os participantes, a competição segue despertando o interesse do público e se consolidando como um marco anual no calendário esportivo do país.