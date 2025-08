Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2005, o Internacional mostrou força e seriedade na luta pelo título nacional. Diante do São Paulo, campeão da Libertadores, o Colorado não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0 com uma atuação de gala de Fernandão, que marcou dois gols em dois minutos. O Lance! relembra Internacional 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2005.

O jogo, válido pelo segundo turno da competição, foi disputado no dia 5 de outubro, no Estádio Beira-Rio, e teve domínio absoluto do time gaúcho desde os minutos iniciais. A vitória com autoridade reforçou as credenciais da equipe de Muricy Ramalho, que seguiu na briga ponto a ponto contra o Corinthians.

O São Paulo, por sua vez, entrou em campo com uma equipe forte, mas foi completamente envolvido pela intensidade colorada. O técnico Paulo Autuori não conseguiu encontrar soluções para conter o ímpeto do Inter, que mostrou organização, força coletiva e poder de decisão.

A partida também ficou marcada pelo desempenho de jovens talentos como Rafael Sobis, que fechou a goleada no fim do jogo. Com casa cheia e clima de decisão, o Beira-Rio viveu uma de suas grandes noites naquele campeonato.

Primeiro tempo: Fernandão decide em dois minutos

O Internacional começou o jogo pressionando alto e não deu tempo para o São Paulo respirar. Logo aos 11 minutos, Fernandão aproveitou bola na área e abriu o placar com categoria, inflamando a torcida no Beira-Rio.

A pressão seguiu intensa, e dois minutos depois, aos 13, o camisa 9 apareceu novamente para ampliar: 2 a 0. A defesa paulista, desorganizada, não conseguiu conter a movimentação ofensiva do Colorado, que chegava com facilidade.

O São Paulo tentou reagir com jogadas individuais de Amoroso e Danilo, mas a defesa colorada foi eficiente na marcação. O goleiro Clemer pouco trabalhou na etapa inicial, tamanha a superioridade do time da casa.

O meio-campo formado por Tinga, Edmílson, Perdigão e Mossoró dominava as ações, com forte marcação e boa saída de bola. O São Paulo, pressionado e desorganizado, ficou acuado durante toda a primeira metade do jogo.

Segundo tempo: domínio colorado e gol de Sobis

Na volta do intervalo, o Internacional manteve o controle da partida. Com o resultado nas mãos, a equipe diminuiu um pouco o ritmo, mas ainda era quem criava as melhores oportunidades no ataque.

O técnico Muricy Ramalho fez alterações pontuais, colocando Wellington e Ceará, para manter o equilíbrio defensivo e o fôlego do meio de campo. O São Paulo até teve posse de bola, mas seguiu sem força ofensiva diante da boa organização colorada.

Nos acréscimos, veio o golpe final. Rafael Sobis, que fez partida consistente, aproveitou sobra de bola aos 48 minutos e marcou o terceiro gol, fechando o placar com justiça: 3 a 0 para o Internacional.

Com o apito final, o Beira-Rio explodiu em festa. A atuação convincente manteve o Inter vivo na disputa pelo título de 2005, enquanto o São Paulo deixava o campo com mais uma frustração no Brasileirão, já com foco voltado para o Mundial de Clubes.

Ficha técnica de Internacional x São Paulo

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data: 5 de outubro de 2005

Público: 15.057 (12.407 pagantes)

Renda: R$ 65.284,00

Árbitro: Alicio Pena Júnior

Cartões amarelos:

Internacional: Élder Granja, Edmílson

São Paulo: Júnior, Danilo, Christian, Amoroso

Gols:

Fernandão (11’ e 13’ 1ºT), Rafael Sobis (48’ 2ºT)

Internacional: Clemer; Élder Granja (Ceará), Edinho, Ediglê e Jorge Wagner; Edmílson, Perdigão, Tinga e Márcio Mossoró (Wellington); Fernandão e Rafael Sobis

Técnico: Muricy Ramalho

São Paulo: Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Edcarlos e Júnior; Mineiro, Josué (Leandro Bonfim), Danilo e Souza (Diego Tardelli); Amoroso (Tiago Ribeiro) e Christian

Técnico: Paulo Autuori