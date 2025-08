Supercopa da Arábia Saudita: o que é, times, regulamento e datas

A competição será realizada no Hong Kong Stadium, com capacidade para 40 mil pessoas.

A Supercopa da Arábia Saudita, conhecida como Saudi Super Cup ou em árabe كأس السوبر السعودي, chega à sua 12ª edição em 2025. A competição, organizada pela Federação Saudita de Futebol (SAFF), tem ganhado força e visibilidade internacional com o formato final four, adotado desde a temporada 2022–23. Neste ano, quatro clubes disputarão o troféu entre os dias 19 e 23 de agosto de 2025, em Hong Kong, abrindo oficialmente a temporada 2025/26 do futebol saudita.

Essa expansão para quatro clubes inclui os campeões e vices da Saudi Pro League e da King Cup da temporada anterior, oferecendo mais partidas de alto nível e maior atração global. A escolha de sediar o torneio em Hong Kong reforça a estratégia de internacionalização da competição e do futebol saudita como um todo. O evento será disputado no Hong Kong Stadium, com capacidade para cerca de 40 mil pessoas, entre as semifinais e a final.

Assim como outras supercopas pelo mundo, o objetivo principal é celebrar os clubes mais bem-sucedidos em competições nacionais. No entanto, a estrutura enxuta, a presença de clubes de destaque e o caráter eliminatório do torneio garantem emoção desde o primeiro jogo. A edição de 2025/26 consolida a Supercopa como uma competição referência no calendário saudita.

Além do impacto esportivo, a Supercopa tem relevância comercial e simbólica. Para os clubes, é a chance de conquistar um título e iniciar a temporada com moral elevada. Para os jogadores, é a oportunidade de mostrar rendimento em jogos decisivos. E para os organizadores, é uma vitrine global em uma localidade estratégica da Ásia.

Formato e regulamento da Supercopa Saudita

Desde 2022/23, a Supercopa da Arábia Saudita adota o formato com quatro equipes, substituindo a estrutura anterior com dois participantes. Os clubes classificados são:

Campeão da Saudi Pro League

Vice-campeão da Saudi Pro League

Campeão da King Cup

Vice-campeão da King Cup

Se houver repetição de clubes (como um time conquistar liga e copa), as vagas são concedidas aos clubes melhores classificados na Pro League, garantindo sempre quatro participantes.

A competição é disputada em formato diretamente eliminatório: duas semifinais e uma final, todas com jogos únicos e sem prorrogação. Em caso de empate nos 90 minutos regulamentares, a decisão vai diretamente para os pênaltis. Cada partida consiste em dois tempos de 45 minutos, com as substituições seguindo as normas da federação local.

Apesar do nome Supercopa, o torneio possui caráter competitivo e oficial, e representa um título regional de prestígio. Por ter sido adotado fora do país anfitrião, ganha também caráter de evento global, ajudando a consolidar a marca da liga saudita internacionalmente.

Clubes participantes da edição 2025/26

Quatro clubes disputam a Supercopa da Arábia Saudita entre 19 e 23 de agosto de 2025, em Hong Kong:

Al‑Ittihad, campeão da Pro League e também vencedor da King Cup 2024/25 Al‑Qadsiah, vice-campeão da King Cup, garantindo sua primeira participação no torneio Al‑Nassr, terceiro colocado da Pro League, classificado após a coincidência de vagas Al‑Ahli, quinto colocado da Pro League, entrando no lugar do Al‑Hilal, que se retirou por questões de calendário e descanso dos jogadores

A saída do Al-Hilal, vice-campeão da liga, ocorreu após o clube alegar violação das regras contratuais de folga mínima dos atletas. O Al‑Ahli foi convidado para manter o formato original de quatro participantes.

Datas e cronograma da Supercopa da Arábia Saudita

O calendário oficial da Supercopa Saudita 2025/26 será realizado na cidade de Hong Kong, no estádio nacional. As partidas seguem o seguinte cronograma:

Semifinal 1: Al‑Nassr x Al‑Ittihad — 19 de agosto, às 09:00 (horário do Brasil)

Semifinal 2: Al‑Qadsiah x Al‑Ahli — 20 de agosto, às 09:00

Final: disputada entre os vencedores das semifinais — 23 de agosto, encerrando o torneio oficialmente

Essa realização na Ásia marca a segunda vez em que a Supercopa Saudita ocorre fora do país. A primeira foi em Londres em diversas edições anteriores, e mais recentemente em Abu Dhabi e Jeddah.

Importância e impacto da competição

A Supercopa da Arábia Saudita tem se tornado um evento estratégico para o calendário regional, oferecendo visibilidade global e abertura para parcerias internacionais. O torneio serve como ponto de partida oficial da temporada, e reúne clubes de destaque em confrontos de alto nível técnico.

Para os clubes participantes, é um troféu de prestígio e uma chance de mostrar força logo no início da temporada. Para os jogadores, representa uma oportunidade de jogar sob pressão e garantir minutos importantes. Para a federação, a Supercopa se consolida como um produto esportivo e comercial de grande valor.

A realização em Hong Kong amplia o alcance do futebol saudita e reforça seu posicionamento como promotor de eventos esportivos na Ásia. Além disso, o torneio é um exercício de organização logística e mercado para a SAFF, preparando o terreno para edições futuras em outras regiões.