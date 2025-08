A derrota complicou a situação do Internacional na tabela do campeonato.

O jogo teve domínio absoluto do São Paulo, que reagiu rapidamente após o empate do Inter.

Na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2001, o São Paulo visitou o Internacional e aplicou uma goleada histórica. Com atuações brilhantes de França, Kaká e Luis Fabiano, o Tricolor paulista venceu por 4 a 1 no Beira-Rio, diante de mais de 14 mil torcedores. O Lance! relembra Internacional 1 x 4 São Paulo no Brasileirão 2001.

A partida, disputada em 7 de novembro, ficou marcada pelo domínio técnico e físico da equipe comandada por Nelsinho Baptista. Mesmo fora de casa, o São Paulo se impôs desde o início e não deu chances para o Colorado, que pouco produziu apesar de ter empatado momentaneamente ainda no primeiro tempo.

O Internacional, treinado por Carlos Alberto Parreira, escalou um time jovem e promissor, com nomes como Daniel Carvalho e Luiz Cláudio, mas não resistiu à força ofensiva paulista. A goleada complicou ainda mais a situação do clube gaúcho na tabela.

Para o São Paulo, a vitória serviu como afirmação de um elenco com grandes talentos em ascensão. Kaká, então com apenas 19 anos, comandou o meio-campo com personalidade, enquanto França e Luis Fabiano mostraram porque eram considerados dois dos melhores atacantes do país na época.

Internacional 1 x 4 São Paulo no Brasileirão 2001

Primeiro tempo: França abre, Silvinho empata

O São Paulo começou melhor, controlando o meio de campo e forçando erros da defesa colorada. A pressão deu resultado aos 17 minutos, quando França abriu o placar, aproveitando boa jogada coletiva e finalizando com categoria.

O Internacional não demorou a reagir. Aos 20 minutos, Silvinho recebeu na entrada da área e acertou um belo chute, empatando a partida. O gol deu novo ânimo ao time de Parreira, mas o São Paulo seguiu mais organizado.

Mesmo com o empate, o Tricolor paulista manteve a posse de bola e criava mais chances, explorando bem as jogadas de Kaká e as subidas de Reginaldo Araújo e Lino pelos lados. A defesa do Inter, no entanto, conseguiu evitar nova desvantagem até o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo: domínio do São Paulo e goleada no Beira-Rio

Na etapa final, o São Paulo voltou com intensidade e rapidamente retomou a liderança no placar. Aos 10 minutos, Luis Fabiano, que havia entrado no intervalo, aproveitou espaço na área e finalizou com precisão para fazer 2 a 1.

Aos 33 minutos, o time paulista ampliou com Gustavo Nery, que havia entrado no lugar de Lino. O lateral invadiu a área e chutou cruzado, marcando o terceiro. A essa altura, o Inter já demonstrava abatimento e pouca capacidade de reação.

Pouco depois, o São Paulo chegou ao quarto gol em nova jogada de velocidade e troca de passes no ataque, sacramentando a goleada. O domínio foi total: organização tática, força ofensiva e eficiência na finalização.

Com o resultado, o Tricolor deu mais um passo rumo à fase decisiva do torneio, enquanto o Inter encerrava a rodada com nova preocupação diante da má fase no campeonato.

Ficha técnica de Internacional x São Paulo

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data: 7 de novembro de 2001

Público: 14.388 pagantes

Renda: R$ 134.435,00

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Cartões amarelos:

Internacional: Gilmar Lima, Fábio Luciano

São Paulo: Émerson, Adriano Gerlin, Luis Fabiano

Gols:

França (17’ 1ºT), Silvinho (20’ 1ºT), Luis Fabiano (10’ 2ºT), Gustavo Nery (33’ 2ºT)

Internacional: João Gabriel; Barão, Gilmar Lima, Fábio Luciano e Wederson (Martinez); Leandro Guerreiro, Carlinhos, Silvinho (Fábio Pinto), Jackson Coelho; Luiz Cláudio (Leandrão), Daniel Carvalho

Técnico: Carlos Alberto Parreira

São Paulo: Rogério Ceni; Reginaldo Araújo, Émerson, Júlio Santos, Lino (Gustavo Nery); Fábio Simplício, Maldonado, Adriano Gerlin (Júlio Baptista), Kaká; França, Dill (Luis Fabiano)

Técnico: Nelsinho Baptista