Internacional e São Paulo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais entre clubes de peso do futebol brasileiro. Com estilos distintos, torcidas apaixonadas e grandeza reconhecida, o duelo entre colorados e tricolores sempre atrai olhares atentos em qualquer rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! apresenta as estatísticas de Internacional x São Paulo pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo dos anos, esses dois gigantes do país construíram um retrospecto sólido e equilibrado, com momentos de domínio alternado e jogos marcados por emoção, rivalidade e equilíbrio tático. Ainda que o São Paulo leve vantagem no número de vitórias, o Inter é sempre um adversário perigoso, especialmente no Beira-Rio.

Com 70 jogos disputados pelo Brasileirão, o histórico do confronto revela um São Paulo mais eficiente ofensivamente, enquanto o Internacional demonstra maior resistência nos jogos em casa. A presença de craques e treinadores consagrados ao longo das décadas fortalece ainda mais a importância do clássico interestadual.

continua após a publicidade

Neste conteúdo, trazemos a análise completa do retrospecto entre Internacional e São Paulo na Série A, com dados de vitórias, empates, gols marcados e desempenho como mandantes e visitantes. Um panorama detalhado para quem quer entender a fundo esse duelo de gigantes.

Retrospecto geral entre Internacional x São Paulo pelo Brasileirão

Internacional e São Paulo se enfrentaram 70 vezes pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Tricolor paulista tem a vantagem, com 28 vitórias (40%), contra 21 triunfos do Colorado (30%) e 21 empates (30%).

continua após a publicidade

O São Paulo também supera o Inter em gols: foram 91 marcados, com média de 1,3 por jogo, enquanto o time gaúcho balançou as redes 76 vezes, com média de 1,09. Os dados mostram um confronto equilibrado em números, mas com leve superioridade ofensiva do clube paulista.

Internacional como mandante: equilíbrio e resistência no Beira-Rio

Atuando em casa, o Internacional faz frente ao São Paulo com uma campanha bastante equilibrada. Em 35 partidas no Beira-Rio, foram 11 vitórias (31%), 11 empates (31%) e 13 derrotas (37%) para os paulistas.

Apesar da leve desvantagem, o Inter costuma dificultar os confrontos em Porto Alegre. A força da torcida e o histórico de partidas truncadas em casa são elementos que ajudam a manter o duelo sempre aberto, mesmo diante do retrospecto favorável ao rival.

São Paulo como mandante: domínio no Morumbi

Jogando no Morumbi, o São Paulo amplia sua vantagem no histórico. Em 35 partidas como mandante, o Tricolor venceu 15 vezes (43%), empatou 10 (29%) e foi derrotado em 10 oportunidades (29%).

A superioridade em casa é um dos fatores que ajuda a construir a vantagem histórica do São Paulo. O aproveitamento ofensivo e o controle do jogo no Morumbi garantem ao clube paulista maior tranquilidade diante do Internacional quando atua diante da sua torcida.

Séries invictas, goleadas e destaques

Além do retrospecto numérico, o confronto entre Internacional e São Paulo apresenta dados curiosos:

Maior sequência de vitórias do São Paulo: 4 jogos Maior invencibilidade do São Paulo: 9 jogos Maior sequência sem vencer do Inter: 9 jogos Internacional marcou em 67% dos jogos, e sofreu gols em 74% São Paulo marcou em 74% das partidas, sofrendo em 67% delas Maior sequência de vitórias do Inter: 3 jogos Maior invencibilidade do Inter: 5 partidas

Esses números ajudam a contextualizar os momentos de domínio de cada equipe e revelam os ciclos alternados no clássico entre gaúchos e paulistas.