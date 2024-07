Quais são as regras do surfe nas Olimpíadas?

Filipe Toledo é o atual campeão do mundo de surfe (Foto: Cait Miers/WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfe é uma das maiores esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris. O Brasil é o único país a ter o número máximo de representantes na modalidade: seis atletas. No entanto, por se tratar de um esporte mais novo no quadro olímpico, ainda restam algumas dúvidas relacionadas às regras do surfe nos Jogos Olímpicos.

Ao todo, 48 surfistas disputarão o surfe nos Jogos Olímpicos, com 24 de cada gênero. Eles serão divididos em oito baterias de três atletas, de onde o primeiro colocado avança para as diretamente para as oitavas de final - os outros dois vão para a repescagem.

Todas as baterias da competição terão 30 minutos de duração. Neste período, os surfistas podem pegar ondas à vontade e cada uma delas receberá uma nota de 0 a 10, de acordo com as manobras. Apesar de não existir uma nota pré-definida para cada, as escolhas seguem determinados critérios como: dificuldade, manobras inovadoras, variedade de manobras, combinação das principais manobras e velocidade, potência e fluxo. São cinco juízes para avaliar as manobras dos surfistas.

Por ser um esporte que precisa contar com as condições naturais ideais para ser praticado, não há uma data certa para a realização do surfe nas Olimpíadas. No entanto, a janela de competição será de dez dias, entre 27 de julho e 5 de agosto.

Gabriel Medina é um dos grandes favoritos a conquistar medalha no surfe nas Olimpíadas de Paris (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Na última edição, em Tóquio, Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro. Para este ano em Paris, o atual campeão não estará, mas o Brasil terá grandes representantes. No masculino, Gabriel Medina - que também esteve na outra -, Filipe Toledo e João Chianca representarão o Brasil. Já no feminino, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel são as representantes.