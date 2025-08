O Cruzeiro teve domínio tático e físico, neutralizando as jogadas do Botafogo.

Em plena reta final do primeiro turno, o Cruzeiro aplicou uma goleada categórica sobre o líder Botafogo no Estádio Nilton Santos. Pela 20ª rodada do Brasileirão 2024, o time mineiro venceu por 3 a 0, com gols de William, Lautaro Díaz e Barreal, e mostrou força para brigar na parte de cima da tabela. O Lance! relembra Botafogo 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2024.

A partida, disputada no sábado (27), foi marcada pela superioridade tática e física da equipe comandada por Fernando Seabra, que neutralizou as principais armas do time carioca. O Cruzeiro dominou desde o apito inicial e não deu chances para reação alvinegra.

O Botafogo, até então sólido no topo da classificação, teve uma noite abaixo da média. Mal em campo, sofreu com a marcação adversária e falhou na criação de jogadas. A derrota foi um sinal de alerta para a equipe de Artur Jorge, que precisa reagir rapidamente.

O resultado deixou o clima pesado no Nilton Santos, onde a torcida, que lotou as arquibancadas, viu sua equipe ser envolvida tecnicamente. Agora, o foco do Fogão se volta para o duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Já o Cruzeiro celebra uma das melhores atuações da temporada.

Botafogo 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2024

Primeiro tempo: Cruzeiro impõe ritmo e define o placar

Desde os primeiros minutos, o Cruzeiro mostrou que não veio ao Rio para se defender. Com uma marcação alta e transições rápidas, a equipe celeste dominou o meio de campo e logo colheu frutos da postura agressiva.

Aos 12 minutos, William abriu o placar em jogada pela direita, aproveitando vacilo defensivo e finalizando com precisão. O gol desestabilizou o Botafogo, que pouco conseguiu reagir. O Cruzeiro aproveitou o momento e manteve o controle da partida.

Aos 36 minutos, o time mineiro ampliou. Lautaro Díaz recebeu na entrada da área e finalizou firme, sem chances para o goleiro John. O 2 a 0 no primeiro tempo refletiu a superioridade cruzeirense, que foi para o intervalo com vantagem confortável e moral em alta.

Segundo tempo: Barreal fecha a conta e garante goleada

Na volta do intervalo, esperava-se uma reação do Botafogo, mas ela não veio. Mesmo com as entradas de Allan, Gregore, Luiz Henrique e Kauê, o time carioca seguiu inofensivo no ataque. O Cruzeiro, por sua vez, administrou com inteligência e eficiência.

Aos 31 minutos, veio o golpe final: após boa jogada coletiva, Barreal marcou o terceiro, selando o placar. O atacante argentino aproveitou a desorganização defensiva alvinegra e bateu cruzado para vencer John, sacramentando a grande exibição da equipe mineira.

O restante da partida foi de controle total dos visitantes, que tocaram a bola e evitaram riscos. A torcida botafoguense, frustrada, deixou o estádio antes do apito final, enquanto os cruzeirenses presentes comemoravam efusivamente.

Ficha técnica de Botafogo x Cruzeiro

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de julho de 2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos:

Botafogo: Marçal, Allan

Cruzeiro: Cássio, William, Matheus Henrique

Gols:

William (12’ 1ºT), Lautaro Díaz (36’ 1ºT), Barreal (31’ 2ºT)

Botafogo: John; Damián Suárez (Kauê), Lucas Halter (Allan), Bastos e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore), Romero (Luiz Henrique) e Savarino; Igor Jesus e Tiquinho Soares.

Técnico: Artur Jorge

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Walace), Barreal (Ramiro), Matheus Henrique (Lucas Silva); Matheus Pereira, Lautaro Díaz (Dinenno) e Kaio Jorge (Arthur Gomes).

Técnico: Fernando Seabra