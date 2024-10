Ingressos do Vasco: onde comprar?

Ingressos do Vasco? Saiba como comprar de forma oficial e os planos de sócio-torcedor. (Foto: AGIF/Thiago Ribeiro)







Publicada em 16/10/2024 - 11:43

Caso você esteja interessado em assistir aos jogos do Vasco, existem várias formas de adquirir seus ingressos, seja online ou presencialmente, garantindo que você possa torcer pelo Gigante da Colina de perto. A venda de ingressos para os jogos do Vasco é feita principalmente por meio do site Vasco Eleventickets, que é a plataforma oficial de venda, oferecendo acesso seguro e conveniente às partidas.

Como comprar ingressos do Vasco online

Os ingressos podem ser adquiridos online, garantindo facilidade e comodidade para os torcedores. O processo de compra é feito através do site oficial do Vasco, onde é possível selecionar o setor do estádio, a quantidade de ingressos desejada, e concluir o pagamento de forma segura. A venda dos ingressos é liberada por "ondas" de prioridade, em que sócios-torcedores têm acesso antecipado antes do público geral.

O cronograma das "ondas de venda" é normalmente o seguinte:

Estatutários e Dinamite Eterno : 1ª Onda de compra, com acesso inicial.

: 1ª Onda de compra, com acesso inicial. Colina Mais e Gigante : 2ª Onda de compra, seguindo as prioridades dos planos superiores.

: 2ª Onda de compra, seguindo as prioridades dos planos superiores. Caldeirão Mais e Gigante : 3ª Onda de compra.

: 3ª Onda de compra. Público Geral e Visitantes: Somente após as prioridades dos sócios serem atendidas, é liberada a compra para o público geral.

Após a confirmação da compra, é necessário que o titular realize o cadastro facial pelo site, para assegurar o acesso ao estádio. O processo é simples e deve ser feito antes do jogo, caso contrário a compra será cancelada automaticamente.

Pontos de venda e retirada dos Ingressos do Vasco

Além da opção online, é possível realizar a retirada dos ingressos em pontos físicos autorizados. Esses pontos incluem:

Bilheteria Mega Loja - São Januário : Disponível nos dias que antecedem o jogo, entre 10h e 17h.

: Disponível nos dias que antecedem o jogo, entre 10h e 17h. Bilheteria 11 - São Januário (Visitantes) : Aberta no dia do jogo, até o horário de início da partida.

: Aberta no dia do jogo, até o horário de início da partida. Bilheteria 1 - Maracanã: Também é um ponto para a retirada dos ingressos no dia da partida.

Para realizar a retirada, o titular deve apresentar o voucher de compra impresso, um documento oficial com foto, e, em casos de meia-entrada, o comprovante de direito ao benefício. Importante destacar que a retirada por terceiros não é permitida; somente o titular da compra pode fazer a retirada dos ingressos.

Ingressos para menores de 15 anos requerem a presença de um responsável legal, que também deve ter ingresso para o mesmo setor do estádio, garantindo a segurança durante o evento.

Ingressos do Vasco: valores e setores

Os ingressos para os jogos do Vasco são divididos em diferentes setores do estádio, como Arquibancada, Setor VIP, Social, entre outros. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e a categoria do torcedor. Por exemplo, os ingressos para o setor Norte a Sul podem custar a partir de R$ 60,00, enquanto os setores mais premium, como o Camisas Negras, chegam a custar R$ 108,00. Há também a opção de meia-entrada, que é limitada a 40% da carga de ingressos de cada setor, respeitando a legislação vigente.

O Vasco também oferece planos de sócio-torcedor, como o Dinamite Eterno, que além de garantir prioridade na compra de ingressos, também oferece descontos que chegam a 100% em algumas partidas. Esses planos são uma excelente opção para quem acompanha frequentemente os jogos do Vasco e quer economizar e ter vantagens.

Como funciona o cadastro facial

Para melhorar a segurança e evitar fraudes, o Vasco adotou o sistema de cadastro facial como um dos meios de acesso ao estádio. Todos os torcedores que compram ingressos para determinados setores, como o Setor VIP ou Arquibancada 5, precisam realizar o cadastro facial. O processo pode ser feito online, acessando o site do Sócio Gigante e seguindo o passo a passo para cadastrar a foto. Esse procedimento deve ser realizado com antecedência de pelo menos 24 horas antes do jogo para garantir o acesso ao estádio.

Após o cadastro facial ser realizado, o torcedor receberá um e-mail de confirmação, podendo acompanhar o status do cadastro no site oficial. Sem a aprovação do cadastro facial, não será possível acessar o estádio, e o valor do ingresso será reembolsado.

Para comprar ingressos, é importante ficar atento às datas e horários de abertura das vendas. Em jogos de grande demanda, como clássicos contra o Flamengo ou jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, os ingressos esgotam rapidamente. Portanto, é recomendável que os torcedores interessados na compra realizem o cadastro com antecedência e estejam preparados para garantir seus ingressos logo nos primeiros minutos de disponibilidade.

Para mais detalhes, acesse o site oficial de venda de ingressos do Vasco, onde todas as informações são atualizadas a cada partida. Essa é a melhor forma de garantir sua presença no estádio e apoiar o Gigante da Colina.