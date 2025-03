Carlos Sainz na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Carlos Sainz Jr. é um piloto espanhol de Fórmula 1, conhecido por sua consistência e habilidade em corridas de recuperação. Filho do bicampeão mundial de rali Carlos Sainz Sr., ele construiu sua própria trajetória no automobilismo, passando por categorias de base até se consolidar como um dos principais nomes da F1 moderna. Com vitórias expressivas e um estilo de pilotagem agressivo e inteligente, Sainz é um dos pilotos mais respeitados do grid. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Carlos Sainz na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Carlos Sainz Vázquez de Castro nasceu em Madrid, Espanha, em 1º de setembro de 1994. Desde cedo, foi influenciado pelo pai, que é uma lenda do rali. Começou sua carreira no kart em 2006 e rapidamente se destacou, conquistando títulos como o Campeonato da Ásia-Pacífico de KF3 e a Copa de Mônaco de Kart Júnior.

No automobilismo de monopostos, passou pelo programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull e competiu em categorias como a GP3 Series e a Formula Renault 3.5, na qual conquistou o título em 2014. Seu desempenho chamou a atenção da Toro Rosso, equipe pela qual fez sua estreia na Fórmula 1 em 2015.

Carreira de Sainz na F1

Toro Rosso (2015-2017)

Sainz estreou na F1 pela Toro Rosso em 2015, tendo como companheiro de equipe Max Verstappen. Demonstrou grande potencial, mas enfrentou dificuldades técnicas e algumas colisões que limitaram seus resultados. Mesmo assim, suas performances consistentes chamaram a atenção do paddock.

Em 2017, foi emprestado para a Renault nas etapas finais da temporada, substituindo Jolyon Palmer. Sua chegada ajudou a equipe francesa a se tornar mais competitiva, e ele seguiu na Renault em 2018.

Renault (2017-2018)

Na Renault, Sainz teve desempenhos sólidos, mas a equipe não conseguiu lhe proporcionar um carro competitivo para disputar pódios com frequência. Apesar disso, acumulou experiência e pontos importantes no campeonato, o que lhe garantiu uma transferência para a McLaren em 2019.

McLaren (2019-2020)

Na McLaren, Sainz viveu um dos melhores momentos de sua carreira até então. Em 2019, conquistou seu primeiro pódio na F1 com um terceiro lugar no GP do Brasil, após uma corrida impressionante saindo do fim do grid. Em 2020, quase venceu o GP da Itália, terminando em segundo lugar.

Ferrari (2021-2024)

Em 2021, Sainz se juntou à Ferrari para substituir Sebastian Vettel. Seu primeiro ano na equipe italiana foi positivo, terminando à frente de seu companheiro Charles Leclerc no campeonato e conquistando quatro pódios.

A temporada de 2022 trouxe sua primeira pole position e vitória na F1, no GP da Grã-Bretanha. Em 2023, venceu o GP de Singapura, quebrando uma sequência de domínio da Red Bull. Em 2024, venceu os GPs da Austrália e do México, mas acabou deixando a Ferrari ao fim da temporada para dar lugar a Lewis Hamilton.

Williams (2025 - Presente)

Em 2025, Sainz assinou contrato com a Williams, onde busca ajudar a equipe a retornar às primeiras posições do grid. Ao lado de Alexander Albon, o espanhol terá um novo desafio e a chance de continuar demonstrando sua habilidade e consistência na F1.

Números de Carlos Sainz na Fórmula 1

Corridas disputadas: 209 (até o fim de 2024)

Vitórias: 4 Pódios: 27 Pole positions: 6 Voltas mais rápidas: 4 Pontos acumulados: 1272.5

Curiosidades de Carlos Sainz na Fórmula 1