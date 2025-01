Campeonato Paraense: regulamento, formato e times

O Campeonato Paraense 2025 será disputado em três fases, mantendo o formato competitivo que valoriza a tradição e rivalidade entre os clubes na competição estadual.

O torneio é organizado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e oferece vagas para competições nacionais, como a Copa do Brasil, a Série D do Brasileirão e a Copa Verde. O Campeonato Paraense acontecerá entre 18 de janeiro e 30 de março, e o Lance! te conta tudo sobre a competição.

Fórmula de disputa

Primeira fase

Os clubes disputarão jogos em turno único do Campeonato Paraense, enfrentando adversários de outros grupos. Ao término dessa etapa, as oito equipes mais bem colocadas na classificação geral avançam para as quartas de final. As quatro equipes que ficarem nas últimas posições da classificação geral estarão eliminadas do Parazão e, no caso das piores campanhas, podem ser rebaixadas dependendo dos critérios da competição.

Quartas de final e semifinal

Ambas as fases serão decididas em jogo único no Campeonato Paraense.

O time com melhor campanha terá a vantagem de atuar como mandante, e, em caso de empate, a decisão será feita nos pênaltis.

Final

A grande final será disputada em dois jogos (ida e volta), com o mando de campo no segundo confronto para o time de melhor campanha durante o campeonato. Caso haja empate no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

A Copa Grão Pará no contexto do Parazão

Simultaneamente ao Campeonato Paraense, será realizada a Copa Grão Pará, uma competição estadual paralela que envolve os times eliminados em fases específicas do Parazão. Confira como funciona:

Primeira fase: Os times eliminados nas quartas de final (5º, 6º, 7º e 8º colocados) iniciam a disputa. Segunda fase: Os clubes eliminados na semifinal do Parazão entram na competição, adicionando qualidade técnica e maior competitividade à copa estadual.

Essa integração entre os torneios mantém as equipes em atividade por mais tempo e proporciona aos torcedores mais oportunidades de acompanhar seus times em campo.

Com essas dinâmicas, o Campeonato Paraense 2025 e a Copa Grão Pará prometem agitar o calendário do futebol paraense, oferecendo emoção e disputas acirradas até o último apito.

Critérios de desempate

Nos casos de empate na pontuação durante a fase de grupos, os seguintes critérios serão utilizados:

Maior número de vitórias. Melhor saldo de gols. Maior número de gols marcados. Confronto direto (apenas entre duas equipes). Menor número de cartões vermelhos. Menor número de cartões amarelos. Sorteio.

Times participantes do Campeonato Paraense 2025

O Campeonato Paraense 2025 contará com 12 equipes. Abaixo, confira os clubes que disputarão a competição:

Remo

Paysandu

Tuna Luso

Águia de Marabá

Tapajós

Cametá

Castanhal

Itupiranga

Independente Tucuruí

Bragantino-PA

Paragominas

Amazonas-PA

Os tradicionais Remo e Paysandu, com suas torcidas apaixonadas, são os favoritos ao título. Já equipes como Tuna Luso e Águia de Marabá buscam surpreender e garantir vagas em competições nacionais.

Onde assistir ao Campeonato Paraense 2025

Os torcedores poderão acompanhar as partidas do Campeonato Paraense 2025 ao vivo por diferentes meios. O torneio será transmitido pela TV Cultura, tanto em canal aberto quanto via streaming, garantindo acesso ao público em geral. Essa cobertura ampla permite que os fãs de futebol acompanhem todos os detalhes do Parazão e torçam pelos seus clubes favoritos.

Expectativas para o Campeonato Paraense 2025

O Campeonato Paraense é uma das competições estaduais mais prestigiadas da região Norte do Brasil. Além da busca pelo título estadual, os clubes disputam vagas em torneios importantes como a Copa do Brasil 2026, a Série D do Brasileirão 2026 e a Copa Verde 2026.

A rivalidade histórica entre Remo e Paysandu promete mais uma vez ser um dos pontos altos da competição, enquanto os clubes do interior buscam consolidar seus projetos esportivos e surpreender os gigantes da capital.