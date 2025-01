Campeonato Cearense: regulamento, formato e times

O Campeonato Cearense 2025 será disputado em três fases, com o objetivo de garantir competitividade e emoção ao longo do torneio. Com a presença de clubes tradicionais e emergentes, a competição estadual atrai a atenção de torcedores cearenses e de todo o Brasil. A competição acontece entre 18 de janeiro e 22 de março. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fórmula de disputa do Campeonato Cearense

Primeira fase

Na primeira fase do Campeonato Cearense, os clubes são divididos em dois grupos de cinco times e jogam contra os clubes da outra chave. O melhor de cada grupo vai para a semifinal e os segundos e terceiros disputam às quartas de final.

Classificação: Os seis melhores avançam para o mata-mata.

Os seis melhores avançam para o mata-mata. Rebaixamento: As duas piores equipes serão rebaixadas para a Série B do Campeonato Cearense.

Quartas de final

Os times que ficarem na segunda e terceira posição dos grupos jogam entre si, em partidas de ida e volta, para definir os classificados para semifinal.

continua após a publicidade

Semifinais

As semifinais do Campeonato Cearense serão disputadas em partidas de ida e volta. O time com melhor campanha na segunda fase terá o direito de decidir o confronto em casa. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga será definida nos pênaltis.

Final

A grande decisão do Campeonato Cearense também será realizada em dois jogos, com a vantagem de decidir em casa para o time de melhor campanha geral. Em caso de empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

continua após a publicidade

Critérios de desempate

Na fase de grupos, os seguintes critérios serão utilizados em caso de empate na pontuação:

Maior número de vitórias. Melhor saldo de gols. Maior número de gols marcados. Menor número de cartões vermelhos. Menor número de cartões amarelos. Sorteio.

Times participantes do Campeonato Cearense 2025

A edição de 2025 contará com 10 clubes, incluindo grandes forças do estado e equipes que buscam crescer no cenário estadual. Confira os participantes:

Grupo A

Ceará

Floresta

Maracanã

Horizonte

Cariri

Grupo B

Fortaleza Ferroviário Iguatu Barbalha Tirol

Destaque para os tradicionais Ceará e Fortaleza, que possuem torcidas apaixonadas e grande histórico na competição. Equipes como Icasa e Ferroviário também prometem brigar por uma vaga nas finais.

Onde assistir o Campeonato Cearense

Os torcedores do Campeonato Cearense 2025 terão diversas opções para acompanhar as partidas. A transmissão será realizada por canais de TV aberta e plataformas digitais, oferecendo ampla cobertura do torneio. Confira as opções:

TV Verdes Mares: Transmissão em TV aberta para todo o estado do Ceará. TV Ceará: Outra alternativa em TV aberta para acompanhar os jogos. ge: Transmissão ao vivo pelo portal de esportes, com partidas selecionadas. Canal GOAT: Disponível via streaming para assinantes. FCFTV: A plataforma oficial da Federação Cearense de Futebol exibirá os confrontos, incluindo as fases decisivas.

Com essa diversidade de canais, os torcedores podem escolher a melhor maneira de acompanhar as emoções do futebol cearense em 2025.

Expectativas para o Campeonato Cearense 2025

O Campeonato Cearense é uma das competições estaduais mais disputadas do Brasil, com clássicos de grande rivalidade e jogos emocionantes. A edição de 2025 promete manter o alto nível técnico e ser uma importante vitrine para jogadores que buscam destaque no futebol nacional.

Além da briga pelo título, a competição garante vagas para a Copa do Brasil 2026, Série D do Brasileirão e Copa do Nordeste 2026, aumentando ainda mais a importância dos jogos.