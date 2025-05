Muito se fala nas diferenças entre o futebol e o futsal e uma das perguntas mais frequentes entre as pessoas que os acompanham, é: por que a bola do futebol de salão é menor e mais pesada? O Lancepédia te mostra a razão técnica e outros motivos que explicam este detalhe importante que faz toda diferença.

Por que a bola do futebol de salão é menor e mais pesada?

Existem alguns pontos que podemos pontuar em relação ao peso da bola de futsal, comparada com a de futebol. Um deles é a dimensão da quadra, muito menor que um campo, por exemplo. Ou seja, se fosse com o mesmo peso, seria difícil para os atletas terem o controle do jogo em um espaço mais curto. A bola menor e mais pesada facilita o domínio e o drible rápido no chão.

A bola do futebol de salão foi feita para quicar menos e, mesmo sendo um pouco mais pesada, o principal é que ela tenha menos pressão interna e seja construída com material que absorva o impacto, deixando o jogo com mais passes e tabelas rápidas pelo chão, uma característica extremamente forte no esporte.

Quais são as medidas oficiais da bola de futsal?

As medidas também chamam atenção das pessoas que acompanham o futsal e o futebol, justamente pelo seu tamanho. De acordo com as regras da Fifa, o tamanho deve ter entre 62cm e 64cm de circunferência, sendo menor que a bola de futebol de campo, que é de 68–70 cm. Já o peso deve ser entre 400g e 440g, chega até ser parecido com a do futebol de campo, mas seu comportamento em quadra é diferente.

Importância do futsal para o futebol

As diferenças entre os dois esportes é algo que parece simples, mas fez com que muitos craques brasileiros adquirissem ou aperfeiçoassem suas técnicas devido ao peso da bola, tamanho e até mesmo a dimensão das quadras. Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar e até mesmo o Falcão, que teve passagem pelo futebol de campo, quando atuou no São Paulo em 2005, são exemplos.