Campeonato Amazonense: regulamento, formato e times

O Campeonato Amazonense de 2025 segue um formato que combina emoção e competitividade em dois turnos distintos. A organização do torneio estadual promove jogos únicos e decisões rápidas, o que aumenta a tensão para jogadores e torcedores. O Campeonato Amazonense acontece de 25 de janeiro a 29 ou 30 de março. O Lance! te conta todos os detalhes da competição.

Fórmula de disputa

O Campeonato Amazonense 2025 traz um formato dinâmico, projetado para oferecer disputas acirradas em cada etapa. Neste ano, oito equipes participam da competição, divididas em dois grupos com base no índice técnico da temporada anterior.

Primeira fase

Os clubes foram organizados em dois grupos no Campeonato Amazonense:

Grupo A: Manaus, RPE Parintins, Princesa do Solimões e Sete. Grupo B: Amazonas, Manauara, São Raimundo e Nacional.

Na primeira etapa da competição, os times de um grupo enfrentam os do grupo oposto em um sistema de turno único. Após essa fase, haverá confrontos entre os clubes do mesmo grupo, totalizando partidas intensas para definir os melhores colocados.

Classificação para as fases finais

Os três melhores times de cada grupo, por turno, avançam para as fases eliminatórias. Os líderes de cada grupo garantem vaga direta nas semifinais. As demais vagas serão disputadas em playoffs, envolvendo os outros classificados.

Playoffs

Os jogos dos playoffs serão realizados em partida única, com o mando de campo e a vantagem do empate para os times de melhor desempenho na fase de grupos.

Semifinais e finais

Nas semifinais e finais do Campeonato Amazonense, os confrontos também serão decididos em jogos únicos.

Em caso de empate, a vaga ou o título será decidido por disputa de pênaltis.

Critérios para definição do campeão

Se um mesmo clube conquistar os dois turnos do Campeonato Amazonense, ele será declarado campeão automaticamente.

Caso haja campeões distintos para os dois turnos, será realizada uma finalíssima, decidida em jogo único.

O campeão do Campeonato Amazonense 2025 terá vaga garantida na Copa do Brasil, na Série D do Brasileirão e na Copa Verde 2026.

Critérios de desempate

Se houver igualdade na pontuação, os seguintes critérios serão aplicados na ordem listada:

Maior número de vitórias. Maior saldo de gols. Maior número de gols marcados. Menor número de gols sofridos. Resultado no confronto direto (quando aplicável). Menor número de cartões vermelhos. Menor número de cartões amarelos. Sorteio.

Times participantes do Campeonato Amazonense 2025

A edição de 2025 contará com os seguintes oito clubes:

Manaus FC Nacional-AM Princesa do Solimões São Raimundo-AM Fast Clube Rio Negro-AM Clíper Parintins

Com a desistência do Iranduba, a competição teve sua configuração mantida em oito equipes, garantindo a competitividade do estadual.

Onde assistir ao Campeonato Amazonense 2025

Os torcedores poderão acompanhar o Campeonato Amazonense 2025, também conhecido como Barezão, ao vivo por diferentes plataformas. A competição será transmitida pela TV A Crítica, tanto em canal aberto quanto pelo canal oficial no YouTube, garantindo ampla cobertura para os fãs de futebol em todo o estado e fora dele.

Importância do Campeonato Amazonense

O Campeonato Amazonense é uma vitrine crucial para o futebol regional. Além de proporcionar vagas em competições nacionais, o torneio ajuda a revelar talentos locais e a fortalecer os clubes na busca por crescimento. Os jogos intensos e o formato enxuto atraem torcedores e promovem disputas emocionantes.