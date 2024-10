CT do Grêmio: onde o Tricolor Gaúcho treina em Porto Alegre?

CT do Grêmio é próximo da Arena do clube, facilitando o acesso em dias de jogos. (Foto: Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:25 • São Paulo

O Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, ou CT do Grêmio, é a base de treinos da equipe principal do Grêmio e está localizado na zona norte de Porto Alegre, próximo à Arena do Grêmio. Este moderno complexo foi inaugurado em 2014, oferecendo uma estrutura completa para atender o time profissional e suas necessidades diárias de treinamento e recuperação. Com aproximadamente 5,3 hectares, o CT do Grêmio tem um papel essencial no desenvolvimento e preparo físico e tático dos jogadores do clube.

Estrutura do Grêmio

O CT do Grêmio dispõe de dois campos oficiais e outros dois campos menores, destinados a treinamentos específicos, incluindo atividades para goleiros. A estrutura também inclui academia, sala de fisioterapia e departamento médico, onde são realizados tratamentos de reabilitação e prevenção de lesões. Além disso, o CT conta com uma piscina térmica e áreas de hidroterapia, utilizadas para recuperação dos jogadores. Na parte administrativa, há salas de diretoria, vestiários para atletas e comissão técnica, além de um refeitório com cozinha industrial para fornecer refeições adequadas ao elenco.

O prédio central possui áreas de convivência e salas de vídeo e análise de desempenho, onde o time e a comissão técnica revisam estratégias e jogos passados. A construção do CT do Grêmio prioriza o uso de iluminação natural e o aproveitamento da água da chuva, refletindo o compromisso do Tricolor Gaúcho com práticas sustentáveis.

Endereço do CT do Grêmio

Rua João Moreira Maciel, 1000 - Humaitá, Porto Alegre - RS, CEP: 90230-070.

Como chegar ao CT do Grêmio de carro ou transporte público

Localizado a cerca de 10 km do centro de Porto Alegre, o trajeto de carro até o CT do Grêmio leva aproximadamente 20 minutos, dependendo do trânsito. O acesso pode ser feito pela Avenida Castelo Branco, seguindo para a Avenida A. J. Renner, em direção à Arena do Grêmio.

Para quem opta pelo transporte público, há várias linhas de ônibus que saem do centro de Porto Alegre e passam pela região do Humaitá. Além disso, a Estação Anchieta (Trensurb) também oferece fácil acesso ao CT, com uma caminhada de aproximadamente 15 minutos até o local. Com sua localização estratégica, o CT do Grêmio é acessível e proporciona uma estrutura de primeira linha, fundamental para a preparação do time.