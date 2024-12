Por onde anda Lucas Gaúcho, artilheiro da Copinha de 2010 pelo São Paulo?

Lucas Gaúcho foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010, a Copinha, defendendo as cores do São Paulo. Sua performance na competição chamou atenção pelo faro de gol e por momentos decisivos que ajudaram o Tricolor Paulista a chegar longe na competição. Ainda jovem, ele era visto como uma das grandes promessas da base são-paulina, com expectativas de seguir os passos de grandes atacantes formados pelo clube. O Lance! te conta por onde anda Lucas Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do destaque na Copinha, Lucas Gaúcho não conseguiu se firmar no elenco principal do São Paulo. A concorrência interna e a dificuldade em repetir o desempenho da base no futebol profissional levaram o jogador a buscar oportunidades em outros clubes, iniciando uma longa trajetória por diferentes países e ligas.

A diversificação da carreira

Depois de deixar o São Paulo, Lucas passou por vários clubes no Brasil e no exterior. Ainda em 2011, ele foi emprestado ao São Bernardo, onde teve oportunidades de mostrar seu talento. Pouco depois, transferiu-se para a Portuguesa, mas sua passagem foi discreta.

continua após a publicidade

Em 2012, iniciou sua primeira experiência internacional ao atuar pelo Espanyol B, na Espanha. No entanto, ele não conseguiu se adaptar ao estilo europeu e retornou ao Brasil, sendo emprestado ao São José. Entre 2013 e 2017, Lucas teve passagens por equipes da Ásia e do Oriente Médio, como BEC Tero Sasana, Al-Shabab e Žalgiris.

Nos anos seguintes, o atacante continuou sua jornada pelo exterior, representando clubes como o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Qadsia SC, do Kuwait. Em 2023, retornou ao Brasil para atuar pelo Novo Hamburgo, onde ajudou a equipe no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Por onde anda Lucas Gaúcho?

Atualmente, Lucas Gaúcho defende o St Joseph's, clube de Gibraltar. Sua carreira é marcada por desafios e adaptações em diferentes culturas futebolísticas, algo que contribuiu para seu amadurecimento como jogador. Embora longe dos holofotes, Lucas segue ativo no esporte, mostrando que a paixão pelo futebol continua sendo o principal motor de sua trajetória.

Clubes da carreira de Lucas Gaúcho

2010–2011: São Paulo (Brasil)

2011: São Bernardo (empréstimo) (Brasil)

2011: Portuguesa (Brasil)

2012: Luverdense (Brasil)

2012: Espanyol B (Espanha)

2012: São José (empréstimo) (Brasil)

2013: BEC Tero Sasana (Tailândia)

2013: Hải Phòng (Vietnã)

2014: Stade Tunisien (Tunísia)

2014–2015: Al-Shabab (Arábia Saudita)

2015–2016: Žalgiris (Sérvia)

2016: Thespakusatsu Gunma (Japão)

2017: Al-Shabaab (Arábia Saudita)

2017: Bnei Sakhnin (Israel)

2018–2019: Jorge Wilstermann (Bolívia)

2019: Operário Ferroviário (empréstimo) (Brasil)

2019–2021: Qadsia SC (Kuwait)

2021–2022: Atlético Sanluqueño (Espanha)

2023: Novo Hamburgo (Brasil)

2023: Independiente Petrolero (Bolívia)

2024–presente: St Joseph's (Gibraltar)