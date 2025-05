Vencedores do GP de Mônaco na F1: Senna lidera lista

O GP de Mônaco faz parte do calendário da F1 desde 1950.

A McLaren tem o maior número de vitórias entre equipes, com 15.

Ayrton Senna é o maior vencedor do GP de Mônaco, com seis vitórias.

O brasileiro Ayrton Senna é o maior vencedor da história do GP de Mônaco, com seis triunfos: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Sua impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas consolidou sua fama de especialista em circuitos de rua. O domínio de Senna em Monte Carlo é até hoje uma referência de excelência técnica e mental na Fórmula 1. O Lance! te conta os maiores vencedores do GP de Mônaco na F1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outros pilotos também deixaram sua marca. O britânico Graham Hill venceu cinco vezes nos anos 1960 e ficou conhecido como “Mr. Monaco”. Já Michael Schumacher, com cinco vitórias entre 1994 e 2001, brilhou com Benetton e Ferrari, em diferentes fases da carreira.

Os maiores vencedores do GP de Mônaco na F1 – Pilotos

Confira a lista dos pilotos que mais vezes venceram o Grande Prêmio de Mônaco:

Ayrton Senna (Brasil): 6 vitórias – 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

6 vitórias – 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 Graham Hill (Reino Unido): 5 vitórias – 1963, 1964, 1965, 1968, 1969

5 vitórias – 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 Michael Schumacher (Alemanha): 5 vitórias – 1994, 1995, 1997, 1999, 2001

5 vitórias – 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 Alain Prost (França): 4 vitórias – 1984, 1985, 1986, 1988

4 vitórias – 1984, 1985, 1986, 1988 Stirling Moss, Jackie Stewart, Nico Rosberg e Lewis Hamilton: 3 vitórias cada

3 vitórias cada Juan Manuel Fangio, Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, Max Verstappen e outros: 2 vitórias

Entre os nomes mais recentes, destaque para Max Verstappen, que venceu em 2021 e 2023, e Charles Leclerc, que finalmente triunfou em casa em 2024, após anos de frustrações no circuito de sua cidade natal.

continua após a publicidade

Equipes com mais vitórias

Se entre os pilotos Senna é o maior nome, entre as equipes o domínio é da McLaren, com 15 vitórias no GP de Mônaco. O time britânico teve um período dominante entre os anos 1980 e início dos anos 1990, com pilotos como Alain Prost, Ayrton Senna e Mika Häkkinen.

A seguir, os construtores com mais vitórias nas ruas de Monte Carlo:

McLaren (Reino Unido): 15 vitórias

15 vitórias Ferrari (Itália): 11 vitórias

11 vitórias Mercedes (Alemanha): 8 vitórias

8 vitórias Lotus e Red Bull: 7 vitórias cada

7 vitórias cada BRM: 5 vitórias

5 vitórias Williams, Tyrrell, Cooper, Maserati, Alfa Romeo, Bugatti: entre 2 e 4 vitórias

A vitória da Ferrari em 2024, com Leclerc, quebrou um jejum da equipe italiana em Mônaco que durava desde 2017, quando Sebastian Vettel venceu no mesmo circuito.

continua após a publicidade

Motores vencedores no GP de Mônaco

Os fabricantes de motores também desempenham papel essencial no desempenho em Mônaco. A Mercedes é a líder com 15 vitórias, somando triunfos com equipes diferentes, como McLaren, Brawn e a própria Mercedes.

Veja os maiores vencedores entre os motores:

Mercedes (Alemanha): 15 vitórias

15 vitórias Ford (EUA): 14 vitórias

14 vitórias Ferrari (Itália): 11 vitórias

11 vitórias Honda (Japão): 7 vitórias

7 vitórias Renault (França): 6 vitórias

6 vitórias Climax, BRM: 5 vitórias cada

5 vitórias cada Bugatti, Alfa Romeo, Maserati: 3 a 4 vitórias cada

O domínio de Ford nas décadas de 1960 e 1970, e de Honda nos anos 1980 com a McLaren, marcou épocas distintas de supremacia mecânica nas ruas estreitas de Monte Carlo.

Vencedores por ano no Mônaco: destaques e curiosidades

O GP de Mônaco foi disputado pela primeira vez em 1929 e integrou o calendário da Fórmula 1 desde a temporada inaugural em 1950. Ao longo dos anos, a corrida foi cancelada em algumas ocasiões, como durante a Segunda Guerra Mundial e em 2020, devido à pandemia de COVID-19.

Alguns marcos importantes:

1929: Primeira edição, vencida por William Grover-Williams (Bugatti) 1950: Primeira vez no Mundial de F1, vencida por Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) 1984: Alain Prost vence corrida encurtada pela chuva, onde Senna brilhou em sua estreia 1996: Vitória de Olivier Panis em corrida caótica com apenas três carros completando 2006: Polêmica com Michael Schumacher parando propositalmente em La Rascasse 2018: Daniel Ricciardo vence com Red Bull, mesmo com problemas de potência 2024: Charles Leclerc vence em casa pela primeira vez, após vários abandonos no passado

O GP de Mônaco segue sendo um dos poucos onde o talento do piloto supera a potência do carro, tornando o grid de largada mais determinante do que em qualquer outro circuito da temporada.