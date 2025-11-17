Arena teve destaque na Copa Libertadores com 4 a 0 sobre o Caracas em 28 de maio de 2024.

Maior goleada foi 4 a 0 contra o Democrata em 28 de janeiro de 2024.

Inaugurada em 27 de agosto de 2023, a Arena MRV simboliza uma nova era na história do Clube Atlético Mineiro. Moderna, tecnológica e imponente, a casa própria do Galo representa o sonho concretizado de gerações de torcedores. Localizada em Belo Horizonte, com capacidade para cerca de 46 mil pessoas, o estádio rapidamente se transformou em um dos mais modernos da América do Sul. O Lance! apresenta a maior goleada da história da Arena MRV.

Desde os primeiros jogos, a Arena MRV tem sido palco de grandes emoções — vitórias importantes, duelos intensos e, claro, goleadas históricas que marcam o início de sua trajetória. E, embora ainda jovem, o estádio já guarda registros de partidas inesquecíveis para a torcida alvinegra.

Maior goleada da história da Arena MRV

A goleada inaugural: Atlético 4 x 0 Democrata-GV (Campeonato Mineiro 2024)

O primeiro grande placar da história da Arena MRV aconteceu em 28 de janeiro de 2024, quando o Atlético goleou o Democrata de Governador Valadares por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Mineiro.

Foi um jogo simbólico: o primeiro da temporada, o primeiro com público cheio no estádio em 2024 e o primeiro grande espetáculo ofensivo do Galo em sua nova casa. Com gols de Paulinho, Hulk, Saravia e Edenílson, o time mostrou desde cedo a força de seu elenco e o potencial do novo campo — impecável, veloz e ideal para o estilo de jogo dominante que o Atlético busca imprimir.

Libertadores 2024: Atlético 4 x 0 Caracas

Em 28 de maio de 2024, a Arena MRV viveu uma de suas noites mais intensas. Diante de mais de 28 mil torcedores, o Atlético-MG atropelou o Caracas, da Venezuela, por 4 a 0, em partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O jogo marcou o retorno do bom futebol do time após um período de instabilidade e consolidou o Galo como líder do grupo. Hulk foi o destaque, com dois gols e uma assistência, enquanto Arana e Paulinho completaram o placar.

O público fez a diferença — o estádio vibrou como em seus melhores dias, mostrando que a Arena MRV estava pronta para se tornar o novo caldeirão mineiro em competições continentais.

Copa do Brasil 2025: Atlético 4 x 0 Maringá

A terceira goleada por 4 a 0 aconteceu em 21 de maio de 2025, quando o Galo enfrentou o Maringá pela Copa do Brasil. O resultado confirmou a classificação do time mineiro com autoridade e foi mais uma demonstração do domínio atleticano em seu território.

Com uma equipe alternativa, o Atlético mostrou profundidade de elenco e intensidade do início ao fim. Os gols foram marcados por Vargas, Scarpa, Hulk e Batatinha, com o time controlando completamente o adversário.

Além do resultado, o jogo simbolizou o amadurecimento do Atlético dentro da Arena MRV: o ambiente estava consolidado, o gramado perfeito e a sintonia entre torcida e time, absoluta.

Revezes e rivalidades: as derrotas marcantes

Nem só de vitórias se escreve a história de um estádio. A Arena MRV também já presenciou derrotas emblemáticas, como o 4 a 0 sofrido para o Palmeiras, em 17 de junho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro — um jogo que serviu como ponto de virada na temporada e levou a mudanças importantes no elenco.

Outro jogo memorável, ainda que negativo, foi o 2 a 4 contra o Flamengo, no dia 3 de julho de 2024. Apesar da derrota, o confronto foi marcado por uma das maiores rendas da história do estádio (mais de R$ 2,3 milhões) e uma atmosfera intensa que reforçou o peso da Arena MRV nos grandes jogos do futebol nacional.

A Arena MRV hoje: modernidade e alma atleticana

Com pouco tempo de existência, a Arena MRV já se estabeleceu como símbolo de identidade e ambição do Atlético Mineiro. O estádio combina tecnologia de ponta com a essência do torcedor mineiro: apaixonado, vibrante e presente.

A estrutura moderna — que inclui iluminação inteligente, sistema acústico de alta definição e áreas premium — faz da Arena MRV um dos estádios mais completos do continente. Além do futebol, o local também abriga eventos corporativos, shows e experiências gastronômicas, sem jamais perder sua alma atleticana.

Mais do que um estádio, a Arena MRV é o coração do novo Atlético — um clube que mira o futuro, mas mantém viva a paixão e o peso de sua história.

