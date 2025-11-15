Torcida do Flamengo se revolta com lance em Santos x Palmeiras: 'Não é possível'

A torcida do Flamengo está ligada na partida entre Santos x Palmeiras, na noite deste sábado (15), em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo decisivo está empatado em 0 a 0 na Vila Belmiro.

O clássico paulista é importante demais na disputa pelo título do Brasileirão e na briga contra o rebaixamento. Mais cedo, o Flamengo pressionou o Verdão a vencer o Santos ao bater o Sport por 5 a 1 na Arena Pernambuco.

Na reta final do primeiro tempo, Zé Rafael cabeceou bem uma bola após escanteio cobrado por Neymar. O lateral Khelven tirou em cima da linha e salvou a meta defendida por Gabriel Brazão. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se revoltaram com o lance em Santos x Palmeiras. Veja os comentários e a jogada abaixo:

Duelo pelo Brasileirão pegou fogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja lance em Santos x Palmeiras e revolta da torcida do Flamengo

Disputa pelo título

Os torcedores do Flamengo estão ligados no duelo entre Santos x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que é decisivo na briga pelo título. Com a goleada de virada em cima do Sport, na Arena Pernambuco, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 71 pontos, e dependendo do resultado de Santos x Palmeiras, pode ser líder do Brasileirão até o final da rodada. Com o 0 a 0 de momento, o Verdão vai chegando em 69 e perdendo o posto mais alto do campeonato.

Além do título nacional, Flamengo e Palmeiras vão disputar a final da Libertadores da América, em Lima, no Peru, dia 29 de novembro. Em 2021, a mesma final aconteceu e o Verdão levou a melhor com gol decisivo de Deyverson na prorrogação.

