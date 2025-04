Botafogo x Estudiantes: confrontos pela Libertadores

O confronto entre Botafogo e Estudiantes de La Plata na Copa Libertadores representa um embate tradicional entre clubes do Brasil e da Argentina, duas das maiores potências do futebol sul-americano. Mesmo com apenas dois jogos disputados até o momento, a rivalidade entre os times deixou sua marca na edição de 2017 do torneio continental. Ambos os clubes buscavam protagonismo em seus respectivos grupos, e os duelos diretos foram determinantes para as pretensões das equipes naquela campanha. O Lance! te conta tudo sobre Botafogo x Estudiantes na Libertadores de 2017.

Confrontos na Libertadores de 2017

O Botafogo chegou à fase de grupos da Libertadores de 2017 após eliminar Colo-Colo e Olimpia nas fases preliminares, o que já demonstrava a força do elenco montado para a competição. Comandado pelo técnico Jair Ventura, o time carioca apostava em uma defesa sólida, transições rápidas e no apoio massivo de sua torcida no Estádio Nilton Santos. Já o Estudiantes, tricampeão da Libertadores, contava com uma equipe experiente e a tradição de um clube acostumado a decisões. Liderado por nomes como Juan Sebastián Verón e o atacante Lucas Viatri, o time argentino buscava reencontrar o caminho das glórias no cenário continental.

No primeiro encontro, disputado no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 2 a 1, com gols de Roger e Rodrigo Pimpão. A partida marcou a estreia da equipe carioca na fase de grupos e foi fundamental para dar confiança ao elenco. O time mostrou intensidade do início ao fim e soube aproveitar as fragilidades defensivas do Estudiantes, mesmo enfrentando um adversário com forte marcação e tradição copeira. A vitória diante da torcida consolidou o bom momento do Alvinegro e deu início a uma campanha histórica.

No segundo turno, os clubes voltaram a se enfrentar em La Plata. O Estudiantes venceu por 1 a 0, em uma partida bastante truncada, com domínio do time argentino e dificuldades do Botafogo para criar jogadas ofensivas. Mesmo com o revés fora de casa, o time brasileiro já estava encaminhado rumo às oitavas de final, enquanto o Estudiantes buscava uma classificação improvável — que acabou não se concretizando. A vitória serviu como despedida honrosa para o clube argentino, que mesmo eliminado, mostrou sua força em casa.

Os dois confrontos foram os únicos entre Botafogo e Estudiantes até hoje pela Copa Libertadores. A breve história entre os dois clubes é marcada por equilíbrio absoluto: uma vitória para cada lado, ambos os jogos vencidos pelos mandantes e um saldo de dois gols para cada equipe. O duelo é um exemplo da competitividade típica dos confrontos Brasil x Argentina no futebol sul-americano, sempre com jogos duros, muita marcação e rivalidade intensa.

Todos os jogos entre Botafogo x Estudiantes pela Libertadores