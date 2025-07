Por onde anda Enciso, ex-volante do Internacional?

Após aposentadoria em 2006, vive discreto no Paraguai, envolvido com projetos de formação de jovens atletas.

Nascido em 5 de agosto de 1974, na cidade de Capiatá, no Paraguai, Julio César Enciso Ferreira iniciou sua trajetória no futebol com a expectativa de carregar o nome e o orgulho do seu povo. Com uma combinação de raça, inteligência tática e qualidade técnica acima da média, rapidamente se destacou no Cerro Porteño, clube em que começou a carreira profissional em 1994. O Lance! te conta por onde anda Enciso.

Com apenas 20 anos, Enciso foi campeão da Liga Paraguaia em sua temporada de estreia e passou a ser apontado como uma das grandes promessas do futebol sul-americano. A imprensa local o apelidou de “Pelé Paraguaio” — uma responsabilidade gigantesca, mas que refletia o respeito ao seu talento precoce.

A passagem marcante pelo Internacional

Em 1996, o futebol de Enciso cruzou a fronteira e desembarcou em Porto Alegre, contratado pelo Internacional. O clube gaúcho buscava reforçar seu meio de campo com um atleta técnico e experiente, mesmo jovem. Em pouco tempo, Enciso caiu nas graças da torcida.

Foram quatro temporadas pelo Colorado, com 128 jogos e 67 gols — uma marca impressionante para um meio-campista. Conquistou o título do Campeonato Gaúcho de 1997 e se consolidou como peça-chave do time. Com sua presença constante no campo ofensivo, boa finalização e capacidade de liderar o meio-campo, Enciso deixou saudades entre os torcedores colorados.

Ainda hoje, é lembrado como um dos melhores estrangeiros que já vestiram a camisa do Internacional.

Olimpia, Libertadores e glória continental

Em 2001, após o ciclo no Brasil, Enciso retornou ao Paraguai para defender o tradicional Olimpia de Asunción. Foi o movimento certo no momento ideal. Sob o comando de Nery Pumpido, a equipe paraguaia construiu uma campanha épica na Copa Libertadores de 2002, que culminaria no título continental — o primeiro do clube desde 1990.

Enciso foi fundamental ao longo do torneio, comandando o setor de criação com autoridade, contribuindo com gols decisivos e uma liderança silenciosa. Em 2003, o Olimpia ainda levantaria a Recopa Sul-Americana, completando um ciclo vitorioso que o eternizou entre os grandes da história do clube.

Entre 2001 e 2005, disputou 94 jogos e marcou 39 gols com a camisa alvinegra.

Seleção Paraguaia e Olimpíadas de 2004

A carreira de Enciso também foi brilhante com a camisa da seleção paraguaia, pela qual disputou 70 partidas e marcou 31 gols entre 1995 e 2004. Estreou ainda jovem e esteve presente em momentos históricos, como a Copa do Mundo de 1998, na França, quando o Paraguai chegou às oitavas de final e caiu para a anfitriã em um jogo memorável decidido apenas na prorrogação.

Disputou também três edições da Copa América e foi convocado como um dos jogadores acima da idade para a seleção sub-23 nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. O Paraguai surpreendeu o mundo ao alcançar a final e conquistar a medalha de prata, após derrota por 1 a 0 para a Argentina na decisão.

A liderança e experiência de Enciso foram fundamentais para guiar a jovem equipe paraguaia até a conquista histórica. O desempenho em Atenas foi o último grande capítulo de sua trajetória na seleção.

Por onde anda Enciso?

Após deixar os gramados como jogador profissional em 2006, quando atuou pelo 12 de Octubre, Enciso optou por uma vida discreta, longe dos holofotes. Vive hoje no Paraguai, envolvido pontualmente com projetos ligados ao futebol e à formação de jovens atletas em sua cidade natal, Capiatá.

Apesar de manter um perfil mais reservado, vez ou outra participa de eventos esportivos ou homenagens nos clubes onde marcou história, como no Olimpia ou no Internacional, onde ainda é lembrado com carinho por torcedores mais antigos.

Julio César Enciso segue como uma figura importante na memória do futebol paraguaio. Sua combinação de talento, intensidade e personalidade forte marcou uma geração que levou o Paraguai de volta ao protagonismo internacional nos anos 90 e 2000. Mesmo aposentado, seu nome ainda inspira respeito e saudade nos amantes do futebol sul-americano.

Clubes em que Enciso atuou