Botafogo x Atlético-MG: retrospecto no Brasileirão

Botafogo possui 24 vitórias (40%) contra 21 do Atlético-MG (35%).

Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram 60 vezes no Campeonato Brasileiro.

O duelo entre Atlético Mineiro e Botafogo é um dos confrontos tradicionais do Campeonato Brasileiro, reunindo dois clubes centenários e de enorme representatividade no futebol nacional. O histórico entre as equipes é marcado por equilíbrio, grandes goleadas e atuações memoráveis. O Lance! te conta tudo sobre Botafogo x Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retrospecto geral de Botafogo x Atlético-MG no Brasileirão

No total, Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram 60 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo leva pequena vantagem, com 24 vitórias, contra 21 triunfos do Atlético-MG e 15 empates. Os cariocas também marcaram mais gols: 89 contra 81 dos mineiros.

Jogos: 60 Vitórias do Atlético-MG: 21 (35%) Empates: 15 (25%) Vitórias do Botafogo: 24 (40%) Gols do Atlético-MG: 81 Gols do Botafogo: 89

Jogos com mando do Atlético-MG

O Galo foi mandante em 29 partidas, vencendo 15 delas, empatando 7 e sendo derrotado em 7 ocasiões. O aproveitamento como mandante é de 52%.

Jogos: 29

Vitórias do Atlético-MG: 15 (52%)

Empates: 7 (24%)

Vitórias do Botafogo: 7 (24%)

Jogos com mando do Botafogo

Já o Botafogo recebeu o Atlético-MG em 31 confrontos, vencendo 17, empatando 8 e perdendo 6 jogos. O aproveitamento em casa é de 55%, consolidando o domínio alvinegro como mandante.

continua após a publicidade

Jogos: 31

Vitórias do Botafogo: 17 (55%)

Empates: 8 (26%)

Vitórias do Atlético-MG: 6 (19%)

Maiores goleadas do confronto

Vitórias do Atlético-MG:

5x1 em pleno Engenhão – Brasileirão 1999

4x0 no Mineirão – Brasileirões de 2001 e 2011

Vitórias do Botafogo:

5x0 no Nilton Santos – Brasileirão 1995

3x0 no Mineirão – Brasileirão 1991

Resultados mais repetidos de Botafogo x Atlético-MG

Atlético-MG 0x2 Botafogo – resultado mais comum em BH, com 5 ocorrências.

Botafogo 2x1 Atlético-MG – resultado típico no Rio, com 7 repetições.

Estatísticas detalhadas de Botafogo x Atlético-MG

Atlético-MG

Jogos: 60 Vitórias: 21 Empates: 15 Derrotas: 24 Gols marcados: 81 Gols sofridos: 89 Média de gols por jogo: 1,35 Jogos com gols marcados: 68% Jogos com gols sofridos: 68% Maior sequência de vitórias: 3 Maior jejum de vitórias: 8 jogos Maior sequência de derrotas: 5 Maior invencibilidade: 7 jogos

Botafogo

Jogos: 60 Vitórias: 24 Empates: 15 Derrotas: 21 Gols marcados: 89 Gols sofridos: 81 Média de gols por jogo: 1,48 Jogos com gols marcados: 68% Jogos com gols sofridos: 68% Maior sequência de vitórias: 5 Maior jejum de vitórias: 7 jogos Maior sequência de derrotas: 3 Maior invencibilidade: 8 jogos

Curiosidades de Botafogo x Atlético-MG

O Atlético-MG aplicou duas vezes o placar de 4 a 0 em casa sobre o Botafogo (2001 e 2011).

O Botafogo venceu o Galo fora de casa por 3 a 0 em 1991, a maior vitória alvinegra em Belo Horizonte.

O resultado mais comum no Engenhão é 2x1 para o Botafogo, enquanto em Belo Horizonte é 0x2, também a favor dos cariocas.

Com um histórico de equilíbrio e rivalidade interestadual, os confrontos entre Atlético-MG e Botafogo sempre prometem fortes emoções. Seja no Mineirão ou no Nilton Santos, cada partida escreve um novo capítulo na história desse clássico nacional.