Náutico x Santa Cruz: quem venceu o Clássico das Emoções?

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 16:15 • São Paulo

O Náutico x Santa Cruz, conhecido como Clássico das Emoções, é mais um dos grandes clássicos do futebol pernambucano. A rivalidade entre Náutico e Santa Cruz é uma das mais tradicionais do estado, com confrontos históricos no Campeonato Pernambucano e em competições nacionais. O Clássico das Emoções sempre proporciona grandes jogos, com muita emoção e disputas acirradas.

No histórico do confronto, o Santa Cruz tem vantagem, com 203 vitórias, enquanto o Náutico venceu 172 vezes. O clássico também registrou 158 empates. Em termos de gols, o Santa Cruz marcou 669 vezes, enquanto o Náutico balançou as redes 622 vezes.

A história de Náutico x Santa Cruz

O Clássico das Emoções, entre Náutico x Santa Cruz, começou a ser disputado em 1918 e, desde então, se tornou um dos confrontos mais aguardados de Pernambuco. Um dos momentos mais emblemáticos do clássico aconteceu em 1967, quando o Náutico derrotou o Santa Cruz na final do estadual, conquistando o título em um dos jogos mais emocionantes da história da competição.

Quem venceu mais o Clássico das Emoções?

O Santa Cruz tem mais vitórias no Clássico das Emoções, com 203 triunfos, enquanto o Náutico venceu 172 vezes. Os 158 empates demonstram o equilíbrio desse clássico, que sempre proporciona jogos emocionantes.

Números de Náutico x Santa Cruz

Vitórias do Santa Cruz: 203

Vitórias do Náutico: 172

Empates: 158

Gols do Santa Cruz: 669

Gols do Náutico: 622

A importância do Clássico das Emoções

O Clássico das Emoções é um dos maiores confrontos do futebol pernambucano e sempre proporciona jogos de grande emoção para os torcedores. Cada vitória no clássico é motivo de festa, e o confronto entre Náutico e Santa Cruz é sempre aguardado com grande expectativa pelos apaixonados por futebol.