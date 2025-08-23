Bayern x PSG na final da Champions League 2019/2020; Neymar brilhou, mas não faturou
Em 23 de agosto de 2020, há 5 anos, o Bayern de Munique superou o PSG por 1 a 0.
A temporada 2019‑20 da UEFA Champions League ficará marcada como uma das mais peculiares da história do futebol. Alterada pela pandemia de Covid‑19, teve formato peculiar, jogo único em fases finais e sede única para os jogos entre as quartas de final e a final. Neste cenário, o Bayern de Munique se destacou com uma campanha absolutamente dominante: 11 vitórias em 11 partidas, feito inédito na era da competição. Relembre Bayern x PSG na final da Champions League 2019/2020.
Bayern x PSG na final da Champions League 2019/2020
A final foi realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, em 23 de agosto de 2020. O jogo opôs o gigante alemão contra um PSG em sua primeira final de Champions. A equipe francesa tinha Neymar, Mbappé e Di María em suas fileiras, aspirando ao título que nunca conquistou.
O confronto não teve gols, mas foi tenso e disputado, especialmente no primeiro tempo. A partir do segundo, o Bayern abriu vantagem com uma jogada trabalhada pela equipe, finalizada de cabeça por Kingsley Coman, que foi eleito o Man of the Match.
Com a vitória por 1 a 0, o Bayern levantou sua sexta Champions League, igualando o Liverpool e ficando atrás apenas de Real Madrid e Milan. Além disso, completou o treble europeu (Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions) — um feito consolidado com a conquista da Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes na sequência.
Ficha técnica - Bayern x PSG na final da Champions League 2019/2020
Competição: UEFA Champions League 2019‑20 (65ª edição)
Data: 23 de agosto de 2020
Local: Estádio da Luz, Lisboa (sem público)
Resultado Final: Bayern de Munique 1–0 Paris Saint‑Germain
Gol decisivo: Kingsley Coman (59’) — cabeceio em cruzamento de Joshua Kimmich
Man of the Match: Kingsley Coman
Árbitro: Daniele Orsato (Itália)
Campanha histórica: Vitória em todos os jogos da competição; conquista do treble europeu.
Formações iniciais:
Bayern (4‑2‑3‑1): Neuer; Kimmich, Boateng (sub. Süle 25'), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (sub. Tolisso 86'); Gnabry (sub. Coutinho 68'), Müller, Coman (sub. Perišić 68'); Lewandowski
PSG (4‑3‑3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Herrera; Neymar, Mbappé, Di María (segundo tempo)
Narrativa e contexto do jogo
O jogo começou equilibrado. O Bayern criou oportunidades com Lewandowski, mas também precisou contar com defesas decisivas de Neuer, especialmente em finalizações de Neymar e Mbappé, que tiveram chances claras no primeiro tempo
A jogada do gol teve o toque de excelência. Kimmich avançou pela direita e cruzou com precisão para Coman, que se antecipou à marcação e testou firme no canto para abrir o placar aos 59 minutos.
Após o gol, o Bayern manteve a intensidade. O PSG tentou pressionar, mas encontrou uma rede bem postada e organizada. Os alemães controlaram o ritmo e não deram chances reais de empate. O técnico Hansi Flick conduziu a equipe com maestria, ajustando marcações e aproveitando cada transição.
O resultado também reforçou o simbolismo da campanha: domínio tático, físico, coletivo e mental. O Bayern se tornou o primeiro clube a vencer a Champions com 11 vitórias em 11 jogos e a segunda equipe da história a conquistar dois tripletes europeus.
