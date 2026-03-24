A história de Victor no Atlético-MG; jogos, gols e estatísticas

Participou de cinco Campeonatos Mineiros, além da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2014.

Foi decisivo na conquista da Copa Libertadores de 2013, incluindo a defesa histórica conhecida como 'milagre do Independência'.

Victor Leandro Bagy é um dos maiores ídolos da história recente do Atlético-MG e um dos personagens mais importantes da fase mais vitoriosa do clube no século XXI. Goleiro de grande regularidade e protagonista em momentos decisivos, ele marcou época defendendo o gol alvinegro por quase uma década. O Lance! relembra a história de Victor no Atlético-MG.

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Contratado em 2012, Victor rapidamente se tornou titular absoluto da equipe e ganhou destaque pela segurança nas defesas e pela liderança dentro de campo. Sua trajetória no clube está diretamente ligada às conquistas que transformaram o Atlético-MG em uma das principais forças do futebol sul-americano na década de 2010.

O ponto máximo dessa história aconteceu em 2013, quando o goleiro protagonizou um dos lances mais emblemáticos da história do clube na campanha da Copa Libertadores.

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Ao longo de sua passagem pelo Galo, Victor acumulou números expressivos, títulos importantes e uma forte identificação com a torcida atleticana.

A história de Victor no Atlético-MG

Victor defendeu o Atlético-MG entre 2012 e 2021, período em que se consolidou como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube.

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Segundo registros oficiais do próprio clube, o goleiro disputou 424 partidas com a camisa do Atlético-MG.

Durante esse período, sofreu 450 gols e terminou sua trajetória com 205 vitórias, 109 empates e 110 derrotas.

Como goleiro, naturalmente não marcou gols pelo clube.

Com mais de quatrocentos jogos disputados, Victor entrou para o grupo dos jogadores que mais atuaram na história do Atlético-MG.

A chegada ao Galo e a afirmação como titular

Victor chegou ao Atlético-MG em julho de 2012, após se destacar durante vários anos no Grêmio.

Sua estreia aconteceu em 8 de julho de 2012, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde os primeiros jogos, o goleiro demonstrou segurança e rapidamente assumiu a posição de titular absoluto da equipe.

Seu desempenho sólido ajudou a estruturar uma equipe que, no ano seguinte, viveria uma das maiores temporadas da história do clube.

O "milagre do Independência" na Libertadores de 2013

O momento mais emblemático da carreira de Victor no Atlético-MG aconteceu na Copa Libertadores de 2013.

Nas oitavas de final contra o Tijuana, do México, o Atlético precisava evitar o gol adversário nos minutos finais para garantir a classificação.

Aos 47 minutos do segundo tempo, o time mexicano teve um pênalti a seu favor. Na cobrança de Riascos, Victor realizou uma defesa histórica com o pé direito, evitando o gol que eliminaria o Atlético.

O lance ficou conhecido como "milagre do Independência" e se tornou um dos momentos mais icônicos da história do clube.

Na sequência da competição, o goleiro voltou a ser decisivo nas disputas de pênaltis contra Newell's Old Boys, na semifinal, e Olimpia, na final, ajudando o Atlético a conquistar a primeira Copa Libertadores de sua história.

Marcas históricas com a camisa do Atlético

Além do protagonismo na Libertadores, Victor também atingiu marcas importantes ao longo de sua trajetória no clube.

Em 2015, tornou-se o jogador do Atlético com mais partidas disputadas na história da Copa Libertadores, chegando a 24 jogos na competição.

Dois anos depois, em 2017, passou a ser o atleta que mais vestiu a camisa do clube em Campeonatos Brasileiros, ultrapassando o recorde do atacante Marques.

Já em 2019, alcançou a marca de 400 partidas pelo Atlético-MG, entrando para o grupo dos jogadores com mais jogos na história do clube.

Títulos de Victor pelo Atlético-MG

Durante sua passagem pelo Atlético-MG, Victor participou de uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

O principal título foi a Copa Libertadores da América de 2013, conquista inédita que marcou definitivamente a história do Galo.

No ano seguinte, o clube venceu a Recopa Sul-Americana de 2014, além da Copa do Brasil de 2014, ampliando o período de conquistas.

No cenário estadual, Victor participou da conquista de cinco Campeonatos Mineiros, em 2013, 2015, 2017, 2020 e 2021.

O goleiro também fez parte do elenco campeão da Florida Cup de 2016, torneio amistoso internacional disputado nos Estados Unidos.

O fim da carreira e legado no clube

Victor permaneceu no Atlético-MG até 2021, quando encerrou a carreira como um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Após a aposentadoria, passou a atuar em funções administrativas dentro da estrutura do Atlético, mantendo sua ligação com o time.

Com mais de 420 partidas disputadas, participações decisivas em títulos históricos e momentos marcantes como o "milagre do Independência", Victor consolidou seu nome entre os grandes personagens da história do Atlético-MG.