O resultado garantiu ao Atlético vaga na Libertadores de 2013, simbolizando o início de um novo ciclo vitorioso.

O jogo ficou marcado como o "clássico da virada", com destaque para Ronaldinho Gaúcho e Bernard.

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 2 em um clássico emocionante no Estádio Independência em 2 de dezembro de 2012.

No dia 2 de dezembro de 2012, o Estádio Independência, em Belo Horizonte, viveu um dos clássicos mais intensos da década. Pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 2, em um jogo eletrizante que ficou marcado como o “clássico da virada”. O Lance! relembra Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2012.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com Ronaldinho Gaúcho em campo e um time embalado por uma das melhores campanhas de sua história recente, o Galo se despediu do campeonato com atuação de gala e um triunfo emocionante sobre o maior rival. O Cruzeiro, por sua vez, lutou bravamente, mas não conseguiu conter a força ofensiva atleticana — especialmente no segundo tempo, quando o Independência pulsou ao som do grito da Massa.

A vitória coroou um ano de retomada para o Atlético, que garantiu vaga direta na Copa Libertadores de 2013, prenunciando a histórica campanha do título continental no ano seguinte.

continua após a publicidade

Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2012

O primeiro tempo e o susto cruzeirense

O jogo começou em ritmo alucinante. Empurrado pela torcida, o Galo abriu o placar logo aos 4 minutos, com Bernard, que aproveitou cruzamento da direita e completou para o gol de Fábio, colocando fogo no clássico. O Cruzeiro tentou reagir e chegou ao empate ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, com Martinuccio, aproveitando falha defensiva para deixar tudo igual antes do intervalo.

Apesar da igualdade, o primeiro tempo foi marcado pela intensidade dos dois times. Ronaldinho, atuando como maestro, ditava o ritmo do meio-campo, enquanto Montillo buscava liderar a Raposa nas transições ofensivas. A rivalidade em campo refletia a atmosfera de arquibancada: o Mineiro de 2012 terminava com emoção e clima de decisão.

continua após a publicidade

O segundo tempo e o show de Ronaldinho

Na etapa final, o Cruzeiro surpreendeu ao virar o placar logo aos 5 minutos, com Éverton, após bela jogada pela esquerda. O cenário parecia se inverter, mas o Atlético, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Leandro Donizete, não se abateu.

Foi então que Ronaldinho Gaúcho assumiu o protagonismo. Inspirado, o camisa 49 comandou o meio-campo, articulou jogadas e iniciou a reação alvinegra. Aos 15 minutos, o Galo empatou o jogo com um gol contra de Marcelo Oliveira, após cruzamento venenoso que desviou na zaga e enganou o goleiro Fábio.

A virada veio aos 29 minutos, com o zagueiro Réver, símbolo de liderança e raça daquele elenco, que subiu mais alto após cobrança de falta precisa de Ronaldinho e cabeceou firme para o fundo do gol. O estádio veio abaixo.

A expulsão e o drama final para o Atlético-MG

A partida, no entanto, não perdeu o clima de tensão. O Cruzeiro ainda teve Anselmo Ramon expulso após dura entrada, e o Galo soube administrar o placar mesmo em um jogo pegado e truncado nos minutos finais.

Com o apito final de Paulo César Oliveira, o Independência explodiu em festa. O Atlético-MG se despedia de 2012 com vitória em clássico, vaga garantida na Libertadores e a sensação de que aquele time, liderado por Ronaldinho e Bernard, estava pronto para voos maiores.

Impacto e legado da vitória

O 3 a 2 sobre o Cruzeiro simbolizou mais do que um triunfo em clássico: representou a consolidação de um novo ciclo vitorioso do Galo. Sob o comando de Cuca, o time jogava com intensidade, carisma e um futebol envolvente — fórmula que, meses depois, culminaria na conquista da Libertadores de 2013.

Para o torcedor atleticano, aquele jogo ficou marcado como o primeiro grande ato da “era R10”, enquanto o Cruzeiro encerrava uma temporada irregular e iniciava uma fase de reconstrução que culminaria em seus títulos nacionais de 2013 e 2014.

O clássico de 2012 foi, portanto, um divisor de águas no futebol mineiro. O Independência, renascido como casa do Galo, foi palco de uma das viradas mais emocionantes da história recente do confronto.

Ficha técnica - Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2012

Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro-MG

Data: 2 de dezembro de 2012 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Competição: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Público pagante: 21.232

Renda: R$ 753.000,00

Árbitro: Paulo César Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP)

Gols:

Atlético-MG: Bernard (4’ do 1ºT), Marcelo Oliveira (contra, 15’ do 2ºT) e Réver (29’ do 2ºT).

Cruzeiro: Martinuccio (46’ do 1ºT) e Éverton (5’ do 2ºT).

Cartões amarelos:

Atlético-MG: Pierre, Ronaldinho Gaúcho, Marcos Rocha.

Cruzeiro: Anselmo Ramon, Éverton, Thiago Carvalho, Charles.

Cartões vermelhos:

Atlético-MG: Leandro Donizete.

Cruzeiro: Tinga e Anselmo Ramon.

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Richarlyson (Triguinho); Pierre, Leandro Donizete, Guilherme (Neto Berola), Ronaldinho Gaúcho (Serginho), Bernard e Jô. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Fábio; Ceará, Thiago Carvalho, Leandro Guerreiro e Éverton (Souza); Tinga, Charles, Marcelo Oliveira (contra) e Montillo (Elber); Martinuccio (Wellington Paulista) e Anselmo Ramon. Técnico: Celso Roth.