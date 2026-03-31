A história de Manga no Botafogo: jogos, estatísticas e títulos

Manga foi um ícone do Botafogo, considerado o maior goleiro da história do clube e um revolucionário da posição.

Quando a história do Botafogo de Futebol e Regatas na década de 1960 é contada, o foco naturalmente recai sobre a magia de Garrincha, a elegância de Nilton Santos, a inteligência de Didi e o faro de gol de Quarentinha. No entanto, para que aquele esquadrão dos sonhos atacasse sem pudor, era imprescindível uma muralha na defesa. Haílton Corrêa de Arruda, que o mundo do futebol eternizou como Manga, foi a engrenagem defensiva que permitiu ao clube viver sua era mais gloriosa. O Lance! relembra a história de Manga no Botafogo.

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Considerado por ampla margem da crônica esportiva e por historiadores como o maior goleiro de toda a história centenária do Botafogo, Manga uniu reflexos felinos, coragem à beira da inconsequência e uma reposição de bola com as mãos que funcionava como a primeira arma de contra-ataque da equipe. Sua figura esguia e imponente sob as traves transformou-se no símbolo máximo de segurança de um time que passeava pelos gramados do Brasil e do mundo.

A história de Manga no Botafogo

O estilo inconfundível e os "dedos tortos"

Manga chegou a General Severiano no ano de 1959, contratado junto ao Sport Recife com a missão ingrata de substituir o então titular Amaury. Ele não apenas tomou conta da posição como inaugurou um estilo de atuar que viraria sua marca registrada. Em uma época em que os materiais esportivos eram rústicos e a bola de couro se tornava uma pedra em dias de chuva, ele se notabilizou por defender cruzamentos e chutes violentos com as mãos completamente nuas.

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O goleiro recusava o uso de luvas com a justificativa de que elas tiravam a sua sensibilidade na hora de agarrar e lançar a bola. O preço cobrado por essa coragem foi alto e visível: as sucessivas pancadas, luxações e fraturas sofridas ao longo de uma década moldaram os famosos e inconfundíveis "dedos tortos" de Manga. Suas mãos deformadas tornaram-se as cicatrizes de guerra de um herói que não media consequências para impedir que a rede do Botafogo fosse balançada.

Os números de Manga no Botafogo

A dedicação quase sobre-humana de Manga sob as traves resultou em números monumentais. Ao longo da sua extensa passagem pelo Botafogo, que durou quase dez anos ininterruptos entre 1959 e 1968, o goleiro disputou exatas 442 partidas oficiais. Esse volume massivo de atuações o coloca entre os atletas que mais vezes vestiram o manto da Estrela Solitária em todos os tempos.

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Apesar de enfrentar os melhores ataques da história do futebol brasileiro quase semanalmente, o seu desempenho defensivo foi formidável. Em seus 442 jogos disputados, Manga buscou a bola no fundo da rede em 394 oportunidades. Isso lhe confere a excepcional média de 0,89 gol sofrido por partida, um índice estatístico brilhante considerando o contexto de um esporte praticado com esquemas ultraofensivos e placares invariavelmente elásticos.​

O Maior Campeão da Estrela Solitária

Se na linha de frente os atacantes brilhavam, lá atrás era Manga quem garantia as vitórias apertadas e a glória definitiva. Esse equilíbrio o transformou no jogador mais vitorioso da história do Botafogo. Contabilizando competições oficiais e as valiosas turnês internacionais da época, o goleiro levantou impressionantes 20 troféus pelo clube carioca.

Sua majestade ficou evidente na disputa do Campeonato Carioca. Manga ergueu a taça estadual como titular absoluto em quatro oportunidades: garantiu o histórico bicampeonato de 1961 e 1962, e repetiu a dose vencendo as edições de 1967 e 1968, cimentando o domínio alvinegro no Rio de Janeiro. No cenário interestadual, ele foi tricampeão do disputadíssimo Torneio Rio-São Paulo, faturando o título nos anos de 1962, 1964 e 1966.

A segurança transmitida nas Laranjeiras extrapolou o clube e quebrou tabus. Devido ao seu desempenho espetacular no Botafogo, Manga foi o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, tornando-se o primeiro goleiro negro a defender a meta do Brasil em um Mundial após a injusta crucificação do ídolo vascaíno Barbosa, em 1950.

O tiro e a despedida cinematográfica

A brilhante história de Manga com o escudo do Botafogo terminou em 1968 e foi precedida por um dos episódios mais bizarros do futebol nacional. O jornalista e então técnico botafoguense João Saldanha desconfiou publicamente do empenho do goleiro. A tensão culminou em uma festa do clube em 1967, quando Saldanha perdeu o controle, sacou um revólver e atirou na direção do atleta. Para escapar dos disparos, Manga precisou saltar um muro de três metros e fugir. O clima tenso antecipou o fim de seu ciclo e pavimentou sua saída para se tornar lenda no Nacional do Uruguai e, posteriormente, no Internacional de Porto Alegre.

Mesmo com a despedida turbulenta, o que prevaleceu foi o legado insuperável construído dentro de campo. O recorde de 442 jogos, os 20 troféus erguidos e a imagem heroica dos dedos tortos garantem que Haílton Corrêa de Arruda seja, para todo o sempre, a definição absoluta do que significa ser goleiro no Botafogo de Futebol e Regatas.