O futebol colombiano guarda memórias emocionantes, repletas de conquistas e talento que fizeram vibrar milhões de torcedores ao longo das décadas. Seleções inesquecíveis ajudaram a escrever páginas douradas, fortalecendo o orgulho nacional e conquistando reconhecimento mundial. Cada geração trouxe características únicas que refletem momentos diferentes do esporte no país, desde o pioneirismo nos anos 60 até o retorno triunfal às competições internacionais nos anos recentes. O Lance! listou as melhores seleções da Colômbia na história.

Essas equipes não apenas deixaram um legado esportivo, mas também contribuíram para a identidade cultural e a paixão pelo futebol, que permanece profundamente enraizada na sociedade colombiana. Os jogadores dessas seleções tornaram-se ídolos nacionais, com atuações históricas que são lembradas com carinho e admiração.

As melhores seleções da Colômbia na história

1. A geração dourada da Colômbia dos anos 90

Considerada por muitos a melhor geração do futebol colombiano, a equipe dos anos 90 foi liderada pelo carismático Carlos "El Pibe" Valderrama, símbolo de elegância e técnica refinada. Juntamente com outros craques como Faustino Asprilla, René Higuita, Freddy Rincón e Leonel Álvarez, eles proporcionaram momentos inesquecíveis que ficaram marcados na memória de torcedores ao redor do mundo.

Principais conquistas:

Classificação para as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998.

Avanço às oitavas de final na Copa do Mundo de 1990, na Itália, resultado inédito até então.

Vice-campeã da Copa América em 1991, destacando-se entre as grandes equipes sul-americanas.

Além dos resultados, essa seleção inspirou uma geração inteira de colombianos, aumentando significativamente o interesse e o orgulho pelo futebol nacional.

2. A seleção pioneira da Colômbia dos anos 60

Essa equipe, com sua garra e espírito pioneiro, marcou época ao conquistar pela primeira vez a classificação da Colômbia para uma Copa do Mundo. A participação no Mundial de 1962, no Chile, foi uma experiência histórica para o futebol colombiano, abrindo portas e estabelecendo um padrão competitivo.

continua após a publicidade

Principais conquistas:

Primeira classificação colombiana para uma Copa do Mundo (Chile, 1962). Primeiro gol olímpico em Copas, marcado por Marcos Coll contra a poderosa União Soviética. Primeiros gols da história da Colômbia em Mundiais, estabelecendo um marco inicial significativo.

Embora não tenha avançado na competição, essa seleção estabeleceu as bases e mostrou ao mundo o potencial emergente do futebol colombiano.

3. A seleção da Colômbia de José Pékerman (2012-2018)

Sob a direção técnica do argentino José Néstor Pékerman, a seleção colombiana voltou a figurar entre as principais equipes do futebol mundial. Com jogadores de destaque internacional como James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado e David Ospina, essa equipe reconquistou o respeito global.

Principais conquistas:

Classificação para as Copas do Mundo do Brasil em 2014 e da Rússia em 2018. Quartas de final na Copa do Mundo de 2014, melhor desempenho histórico da Colômbia em Mundiais, com James Rodríguez sendo o artilheiro do torneio. Consolidação da Colômbia entre as potências do futebol sul-americano e mundial durante este período.

Essa geração devolveu a confiança aos torcedores colombianos e consolidou uma identidade de futebol alegre e competitivo, contribuindo para renovar a esperança e a paixão pelo esporte no país.

Essas três seleções, cada uma em seu tempo e contexto, representam o orgulho, talento e paixão do futebol colombiano, deixando um legado eterno e servindo de inspiração para futuras gerações.