Uma competição confusa, um ano confuso e toda uma confusão em 1987. O que surge como solução? Zico. O herói rubro-negro, já era ídolo, porém, enfrentava os desafios da idade e convivia com lesões. Porém, no ano de 1987, Zico provou ser uma divindade. O 'Galinho de Quintino' foi o herói absoluto naquela temporada e em meio à confusão, liderou o Flamengo para o tetracampeonato.

continua após a publicidade

Após um ano conturbado, o futebol brasileiro em 1987 iniciara bem como um sinônimo de um ponto de interrogação, uma dúvida total do futuro do esporte. Prometendo mudanças, a Confederação Brasileira de Futebol até criou coisas novas, só não contava que não teria o poderio financeiro para cumprir.

Vendo isso, 13 clubes brasileiros formaram uma competição, formado pelas equipes com mais torcedores no país, para competir eles mesmo, já que a entidade máxima do futebol brasileiro não o apoiavam. Assim se formou o Clube dos 13, um grupo composto por: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia. O primeiro passo do clube foi soltar a mão de quem não o respaldavam, nesse caso a CBF, e formar um novo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O time do Flamengo campeão de 1987. (Foto: Divulgação)

Assim se criou a Copa União. O torneio se tornou uma sensação entre as torcidas. Um sucesso absoluto, foi classificada como o campeonato oficial, transmitida e assistida como a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O fim foi lindo, e numa competição com os maiores clubes do Brasil, o Flamengo se sagrou o campeão do torneio, consolidando-se como tetracampeão brasileiro.

Mas como seria o torneio?

A competição foi confusa. Mesmo batendo o pé e enfrentando a CBF, o Clube dos 13 ainda não podiam ser independentes na criação da competição. O acordo com a entidade máxima do futebol veio e a Copa União ganhou mais três participantes: Santa Cruz, Goiás e Coritiba. Com isso, o Módulo Verde foi criado em acordo com a CBF, permitindo assim a realização do torneio.

continua após a publicidade

Desta forma, a competição foi feita nos seguintes moldes: A primeira fase, que consistia nos 16 grupos divididos em dois grupos de 8, ditos A e B. Iria funcionar em um sistema de turno e returno, onde as equipes primeiro disputavam contra o outro grupo e depois competiam entre si, dentro do grupo em que estavam. Os dois melhores dos grupos A e B iriam para a semifinais, onde se enfrentariam no sistema mata-mata. Os times que passassem iriam se enfrentar na final, que aí definiria o campeão da Copa União.

Como vinha o Flamengo

O Flamengo vinha como azarão na competição. O último título do clube havia sido em 1983 e após aquele período histórico, onde o time se tornou uma dinastia, vencendo Libertadores e o tricampeonato brasileiro. Entre o período da das conquistas até 1987, o Mengão passou por temporadas difíceis e chegou a perder Zico, o maior herói da história do clube, para a Itália.

Porém, como diz o ditado, o bom filho à casa torna, e em 1985, Zico voltou, mas não na sua melhor forma. O ídolo teve uma grave contusão pouco depois do seu retorno e vivia com recorrentes problemas físicos. Porém, em 1987, o velho Zico voltou a ativa. Com um time recheado de ídolos já veteranos, e jovens que futuramente seriam lendários, o Flamengo iniciou o torneio com a liderança do herói rubro-negro. Aquele time dado como azarão, futuramente, viria a ter 9 dos titulares da equipe, disputarem Copas do Mundo.

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

Por mais que tenha tido conquistado o título, o Flamengo não começou bem no campeonato. Nos primeiros cinco jogos, o time só ganhou uma partida, logo contra o Vasco da Gama, no Maracanã. A equipe fechou o primeiro turno apenas com uma vitória. No segundo, com a liderança de Zico, que vinha sendo artilheiro do time até o momento, o Mengão conseguiu uma boa recuperação e venceu quatro jogos em sete jogos, conseguindo a classificação para as semifinais.

Seu Lance!: a ficha do manto do Flamengo (usada pelo Zico na final)

🌍 TIME: Flamengo

📆 ANO: 1987

⚽ NOME: Zico

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: G

➡️ Clique aqui e dê o seu lance nessa camisa do Flamengo

A felicidade da classificação logo se tornou preocupação. O clube iria disputar as semifinais contra o Atlético-MG, que tinha o melhor retrospecto na competição e era o amplo favorito para o confronto. No primeiro confronto, o nervosismo pelo duelo difícil foi superado e o Flamengo abriu a disputa vencendo a primeira partida com gol de Bebeto no Maracanã lotado.

A segunda partida, o ídolo Zico se provou mais uma vez como o maior herói do Flamengo. Jogando fora de casa, com a pressão de quase 85 mil atleticanos, o ídolo abriu o placar. Bebeto, que fazia ótima temporada também, fez o segundo. O clube rubro-negro jogava pelo empate, porém, relaxou no placar e o Galo chegou, empatando o jogo. Quem fez os milhões de torcedores suspirarem aliviados e gritarem a classificação foi o jovem Renato Gaúcho, que numa jogada individual, foi mais rápido que todo mundo, driblou o goleiro do Galo e fez o gol.

Zico comemorando com Renato Gaúcho o título do Flamengo em 1987 (Foto: Celso Meira)

Na final, a primeira partida havia sido disputada no Beira-Rio. Com um público de mais de 90 mil torcedores, o Flamengo de Zico segurou a pressão e arrancou um precioso empate, que seria extremamente importante na segunda partida. No jogo de volta, com gol de Bebeto, o Mais Querido se sagrou tetracampeão no Maracanã, em frente aos seus 90 mil torcedores.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no terceiro leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no YouTube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

Gostaria de leiloar um item esportivo? Entre em contato conosco

[email protected]