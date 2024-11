Alfredo Jaconi: como chegar e onde é cada portão

O Estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, é o palco dos jogos do Juventude. Saiba como chegar e a localização de todos os portões de entrada. (Foto: EC Juventude)







Publicada em 02/11/2024

O Estádio Alfredo Jaconi, situado em Caxias do Sul, é a casa do Esporte Clube Juventude e um dos estádios mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Inaugurado em 1975, o estádio passou por diversas reformas ao longo dos anos, modernizando suas instalações e aumentando a capacidade para cerca de 23 mil pessoas. Se você está indo ao Alfredo Jaconi para assistir a um jogo ou participar de um evento, é fundamental saber como chegar e onde estão localizados os portões de entrada para garantir uma experiência tranquila.

Como chegar ao Estádio Alfredo Jaconi

O Alfredo Jaconi está localizado na Rua Hércules Galló, 1547, no bairro Centro, em Caxias do Sul. Veja as principais opções de transporte:

Ônibus

Várias linhas de ônibus atendem a região. Linhas populares como ANA RECH/SÃO PELEGRINO, C140 Farroupilha/Caxias e C160 São Marcos/Caxias passam próximo ao estádio, sendo uma das opções mais utilizadas pelos torcedores.

Carro

O estádio oferece opções de estacionamento ao redor, mas as vagas são limitadas. O acesso principal é feito pela Rua Hércules Galló, com ruas adjacentes oferecendo alternativas para estacionar, como a Rua Ernesto Alves.

Aplicativos de transporte

Há pontos de embarque e desembarque próximos ao estádio, facilitando o acesso em dias de grandes eventos, como os jogos do Juventude.

Onde ficam os portões do Estádio Alfredo Jaconi

O Alfredo Jaconi possui 7 portões distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso dos torcedores de diferentes setores. Veja a localização dos principais portões:

Portões 1 e 2

Localizados na Rua Hércules Galló, são os acessos principais e servem aos setores de arquibancada e cadeiras populares.

Portão 3 no Alfredo Jaconi

Também na Rua Hércules Galló, dá acesso às cadeiras numeradas e aos camarotes.

Portão 4

Situado na Rua Borges de Medeiros, esse portão é destinado ao setor VIP e cadeiras especiais.

Portão 5 no Alfredo Jaconi

Na Rua São João, o portão 5 é utilizado pelos torcedores visitantes em dias de jogos entre clubes de grande rivalidade.

Portão 6

Situado na Rua Ernesto Alves, esse portão é reservado para entrada de serviços e equipes de transmissão.

Portão 7 no Alfredo Jaconi

Também na Rua Ernesto Alves, serve de entrada para serviços gerais e imprensa.

Dicas para facilitar o acesso ao Alfredo Jaconi