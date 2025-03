Alex Albon na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Alex Albon é um piloto de automobilismo tailandês-britânico que atualmente compete na Fórmula 1 pela equipe Williams. Nascido em 23 de março de 1996, em Westminster, Londres, Albon iniciou sua carreira no kartismo e percorreu um longo caminho até chegar à elite do automobilismo. Após passagens pela F2 e uma breve experiência na DTM, ele se consolidou como um dos principais nomes da F1. O Lance te conta tudo sobre a carreira de Alex Albon na Fórmula 1.

Biografia de Alex Albon

Alexander Albon Ansusinha nasceu no Reino Unido, filho do ex-piloto Nigel Albon e de uma mãe tailandesa. Criado em Suffolk, desde cedo demonstrou interesse por corridas, inspirando-se em Michael Schumacher e Valentino Rossi. Sua carreira teve início no kartismo, onde conquistou diversos títulos antes de migrar para as competições de monopostos.

Carreira na Fórmula 1

Albon estreou na F1 em 2019 pela Toro Rosso e, devido ao seu bom desempenho, foi promovido à Red Bull Racing na mesma temporada. Em 2020, ele conquistou seus primeiros pódios, tornando-se o primeiro tailandês a alcançar tal feito. No entanto, perdeu sua vaga na equipe ao final do ano. Em 2021, atuou como piloto reserva da Red Bull e competiu na DTM antes de retornar à F1 pela Williams em 2022.

Números de Alex Albon na Fórmula 1

Ao longo de sua carreira, Alex Albon acumulou mais de 100 Grandes Prêmios, conquistando dois pódios e somando mais de 200 pontos no campeonato mundial. Sua consistência e habilidade defensiva o tornaram um dos pilotos mais respeitados do grid.

Curiosidades de Alex Albon na Fórmula 1