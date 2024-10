Ajax x PSV: quem venceu mais clássicos? Veja as estatísticas

Veja as estatísticas do clássico entre Ajax e PSV (Foto: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

Ajax e PSV fazem um dos clássicos mais intensos do futebol holandês. As equipes mais consagradas da Holanda possuem grande rivalidade desde tempos antigos do esporte, que ainda ressoam nas disputas nacionais até os dias de hoje. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Ajax e PSV? Lance! te conta.

Um dos maiores clássicos da Holanda, confira as estatísticas do confronto entre Ajax e PSV (Foto: AFP)

Quem mais venceu na história do clássico entre Ajax e PSV?

O clássico entre Ajax e PSV é considerado o segundo maior embate da Holanda, ficando atrás somente do jogo entre o próprio Ajax, contra o Feyenoord. Apelidado de De Topper, o confronto começou a ser disputado no ano de 1928. Na ocasião, válido apenas por um amistoso, o placar final ficou em 4 a 4, marcando o início de uma grande rivalidade.

No total, Ajax e PSV fizeram 181 clássicos ao longo de suas histórias. Destas 181 partidas, 10 foram pelos Playoffs da Liga Holandesa (Campeonato Holandês até a temporada de 1955/56), 17 pela Copa KNVB (a Copa Holandesa), 10 pela Supercopa Holandesa, 11 por amistosos e 133 partidas pela Eredivise, o campeonato nacional da Holanda.

Com estes quase 200 confrontos entre as equipes, o Ajax é quem leva a vantagem. O super tradicional clube de Amsterdã tem 81 vitórias no clássico, contra 68 do rival de Eindhoven. Além disso, outros 32 empates aconteceram nas partidas entre os clubes.

Mesmo não estando na sua melhor fase há alguns anos, o Ajax segue sendo o maior clube da Holanda; veja os títulos das equipes (Foto: JOHN THYS / AFP)

Confira os títulos dos clubes holandeses

Entre os seus títulos de maior relevância, o Ajax possui 35 taças da Eredivise (Campeonato Holandês), 20 Copa dos Países Baixos (a copa nacional da Holanda), nove Supercopas da Holanda, além de quatro Champions League, uma Liga Europa, uma Recopa Europeia e mais duas Supercopas da UEFA.

Já o PSV não tem a mesma quantidade de títulos que o seu rival, principalmente em âmbitos europeus, mas também não deixa de ser um dos grandes da Holanda. Seus principais troféus são: 24 Campeonatos Holandeses, 10 Copas da Holanda, 13 Supercopas da Holanda, além de uma Liga dos Campeões da Europa e uma Liga Europa.