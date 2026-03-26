Conquistou 13 títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2010 e a Copa Sul-Americana de 2008.

Disputou 529 partidas, marcou 97 gols e registrou 113 assistências, sendo o maior artilheiro do Gre-Nal no século XXI.

Andrés D'Alessandro teve três passagens pelo Internacional: 2008-2016, 2017-2020 e 2022.

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Andrés Nicolás D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história do Sport Club Internacional e um dos jogadores mais importantes do clube no século XXI. Meia de grande qualidade técnica, visão de jogo e personalidade, ele foi o principal líder do time colorado por mais de uma década. O Lance! relembra a história de Andrés D'Alessandro no Internacional.

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Contratado em 2008, o argentino rapidamente se transformou no cérebro da equipe. Sua capacidade de organizar o jogo, criar oportunidades e decidir partidas importantes fez dele o principal nome do Internacional em diversas temporadas.

Ao longo de três passagens pelo clube, D'Alessandro construiu uma trajetória marcada por títulos, assistências e grande identificação com a torcida colorada.

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Com números expressivos e liderança dentro de campo, o meia consolidou seu nome entre os jogadores mais importantes da história do Internacional.

A história de Andrés D'Alessandro no Internacional

D'Alessandro atuou pelo Internacional em três passagens: entre 2008 e 2016, depois entre 2017 e 2020, e por fim em 2022, quando encerrou a carreira.

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De acordo com registros oficiais do clube, o meia disputou 529 partidas com a camisa do Internacional.

Durante esses jogos, marcou 97 gols e contribuiu com 113 assistências, números que reforçam sua importância na criação ofensiva da equipe.

Com essa marca, D'Alessandro figura entre os jogadores que mais atuaram pelo clube na história, ocupando uma posição entre os três atletas com maior número de partidas pelo Internacional.

O argentino também se destacou nos clássicos contra o Grêmio. Ao longo da carreira no clube, marcou 9 gols em Gre-Nais, tornando-se o maior artilheiro do clássico no século XXI.

A chegada ao Inter e o título da Sul-Americana

D'Alessandro chegou ao Internacional em agosto de 2008, vindo do San Lorenzo.

Mesmo tendo desembarcado no meio da temporada, rapidamente assumiu o papel de principal articulador da equipe.

Naquele mesmo ano, foi protagonista na campanha que levou o clube ao título da Copa Sul-Americana de 2008, a primeira conquista continental do Internacional após o ciclo iniciado com a Libertadores de 2006.

A qualidade técnica do meia argentino se destacou imediatamente, e sua identificação com a torcida começou a se consolidar.

A era de ouro e a Libertadores de 2010

Entre 2009 e 2010, D'Alessandro viveu o auge de sua trajetória no clube.

Em 2009, o Internacional conquistou a Copa Suruga Bank, competição disputada no Japão.

O ponto alto dessa fase aconteceu em 2010, quando o clube venceu a Copa Libertadores da América pela segunda vez em sua história.

D'Alessandro foi um dos principais líderes técnicos daquela campanha, comandando o meio-campo da equipe e sendo decisivo em diversos jogos.

Naquele período, o argentino foi reconhecido como um dos melhores jogadores do continente e recebeu prêmios individuais que destacaram sua temporada no futebol sul-americano.

Liderança e identificação de D'Alessandro com o clube

Ao longo de sua trajetória no Internacional, D'Alessandro também se destacou pela liderança e pela forte relação com a torcida.

Capitão em várias temporadas, o meia se tornou uma referência técnica e emocional dentro do elenco.

Mesmo em momentos difíceis, como o rebaixamento do clube em 2016, sua presença foi vista como símbolo de identificação com o Internacional.

No ano seguinte, participou do processo de reconstrução da equipe após o retorno à elite do futebol brasileiro.

Marcas históricas de D'Alessandro com a camisa colorada

Durante sua carreira no clube, D'Alessandro atingiu marcas importantes.

Em 2018, ultrapassou a marca de 100 assistências pelo Internacional, consolidando-se como um dos principais criadores de jogadas da história do clube.

Além disso, seus 9 gols em Gre-Nais o colocaram entre os jogadores mais decisivos do clássico na história recente.

Essas estatísticas reforçam a longevidade e o impacto do jogador no desempenho da equipe ao longo dos anos.

Títulos de D'Alessandro pelo Internacional

Durante suas passagens pelo clube, D'Alessandro participou de um dos períodos mais vencedores da história recente do Internacional.

Entre as conquistas internacionais estão a Copa Sul-Americana de 2008, a Copa Libertadores da América de 2010, duas Recopas Sul-Americanas, em 2009 e 2011, e a Copa Suruga Bank de 2009.

No cenário estadual, o meia conquistou sete Campeonatos Gaúchos, em 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Além disso, também venceu duas edições da Recopa Gaúcha, em 2013 e 2014.

Ao todo, o Internacional contabiliza 13 títulos conquistados com D'Alessandro em campo, consolidando a trajetória do argentino como uma das mais importantes da história do clube.

O último capítulo no Beira-Rio

D'Alessandro retornou ao Internacional em 2022 para uma última passagem antes de encerrar a carreira.

Mesmo já veterano, participou de partidas importantes e marcou um último gol simbólico na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no estádio Beira-Rio.

A despedida marcou o encerramento de uma trajetória de mais de uma década no clube, consolidando o argentino como um dos maiores ídolos da história do Internacional.