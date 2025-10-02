Flamengo ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valorizado
Diferença é de mais de R$500 milhões
O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira (2), às 20h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025, em confronto direto pela liderança. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado.
Valendo 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Flamengo detém um plantel mais valioso do que o Cruzeiro. O Rubro-Negro é o segundo time mais valioso da América do Sul, apenas atrás do Palmeiras, que vale 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).
O Cabuloso, que tem o 4° plantel mais valioso da América do Sul, vale 125 milhões de euros (R$ 791 milhões). Na frente do Cruzeiro, estão apenas Palmeiras, Flamengo e Botafogo.
Vale ressaltar que os 12 times mais valorizados da América do Sul são brasileiros.
Confira os 10 jogadores mais valorizados do Flamengo:
- Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Pedro – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
- Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
- Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
- Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
Confira os 10 jogadores mais valorizados do Cruzeiro:
- Kaio Jorge – 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões)
- Matheus Pereira – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
- Fabrício Bruno – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Christian – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
- Kaiki – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Marquinhos – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Wanderson – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Matheus Henrique – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)
- Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)
Confira as 10 equipes com maior valor de mercado no continente
- Palmeiras – 212,15 milhões de euros (R$ 1,336 bilhão)
- Flamengo – 195,90 milhões de euros (R$ 1,234 bilhão)
- Botafogo – 138,35 milhões de euros (R$ 871 milhões)
- Cruzeiro – 125,65 milhões de euros (R$ 791 milhões)
- Corinthians – 110,45 milhões de euros (R$ 695 milhões)
- Vasco da Gama – 108,15 milhões de euros (R$ 681 milhões)
- Bahia – 101,50 milhões de euros (R$ 639 milhões)
- Atlético Mineiro – 97,40 milhões de euros (R$ 614 milhões)
- Fluminense – 94,10 milhões de euros (R$ 593 milhões)
- RB Bragantino – 90,70 milhões de euros (R$ 572 milhões)
