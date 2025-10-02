menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Flamengo ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valorizado

Diferença é de mais de R$500 milhões

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 02/10/2025
13:30
Samuel Lino Flamengo Vitória
imagem cameraSamuel Lino, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira (2), às 20h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025, em confronto direto pela liderança. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado.

continua após a publicidade

Valendo 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Flamengo detém um plantel mais valioso do que o Cruzeiro. O Rubro-Negro é o segundo time mais valioso da América do Sul, apenas atrás do Palmeiras, que vale 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

O Cabuloso, que tem o 4° plantel mais valioso da América do Sul, vale 125 milhões de euros (R$ 791 milhões). Na frente do Cruzeiro, estão apenas Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que os 12 times mais valorizados da América do Sul são brasileiros.

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os 10 jogadores mais valorizados do Flamengo:

  1. Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
  2. Pedro – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
  3. Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  4. Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
  5. Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  6. Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  7. Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  8. Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  9. Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  10. Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valorizados do Cruzeiro:

  1. Kaio Jorge – 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões)
  2. Matheus Pereira – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  3. Fabrício Bruno – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  4. Christian – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  5. Kaiki – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  6. Marquinhos – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  7. Wanderson – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  8. Matheus Henrique – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  9. William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)
  10. Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)

Confira as 10 equipes com maior valor de mercado no continente

  1. Palmeiras – 212,15 milhões de euros (R$ 1,336 bilhão)
  2. Flamengo – 195,90 milhões de euros (R$ 1,234 bilhão)
  3. Botafogo – 138,35 milhões de euros (R$ 871 milhões)
  4. Cruzeiro – 125,65 milhões de euros (R$ 791 milhões)
  5. Corinthians – 110,45 milhões de euros (R$ 695 milhões)
  6. Vasco da Gama – 108,15 milhões de euros (R$ 681 milhões)
  7. Bahia – 101,50 milhões de euros (R$ 639 milhões)
  8. Atlético Mineiro – 97,40 milhões de euros (R$ 614 milhões)
  9. Fluminense – 94,10 milhões de euros (R$ 593 milhões)
  10. RB Bragantino – 90,70 milhões de euros (R$ 572 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias