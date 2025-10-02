Flamengo ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valorizado

O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira (2), às 20h30, pela 26° rodada do Brasileirão 2025, em confronto direto pela liderança. Confira o levantamento do Lance! e veja quem possui o elenco mais valorizado no mercado.

continua após a publicidade

Valendo 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Flamengo detém um plantel mais valioso do que o Cruzeiro. O Rubro-Negro é o segundo time mais valioso da América do Sul, apenas atrás do Palmeiras, que vale 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

O Cabuloso, que tem o 4° plantel mais valioso da América do Sul, vale 125 milhões de euros (R$ 791 milhões). Na frente do Cruzeiro, estão apenas Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que os 12 times mais valorizados da América do Sul são brasileiros.

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os 10 jogadores mais valorizados do Flamengo:

Samuel Lino – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) Pedro – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Nicolás de la Cruz – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões) Léo Pereira – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Emerson Royal – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Agustín Rossi – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Jorge Carrascal – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)

Confira os 10 jogadores mais valorizados do Cruzeiro:

Kaio Jorge – 17 milhões de euros (R$ 107,1 milhões) Matheus Pereira – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões) Fabrício Bruno – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Christian – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Kaiki – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) Marquinhos – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Wanderson – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Matheus Henrique – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões) Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,35 milhões)

Confira as 10 equipes com maior valor de mercado no continente