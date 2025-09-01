Italo Ferreira perde e adia o sonho do bicampeonato da WSL

Campeão mundial em 2019 e primeiro medalhista de ouro em Olimpíadas da modalidade, Italo Ferreira teve o sonho do bicampeonato da WSL adiado nesta segunda-feira (1), em Fiji. Na segunda bateria da final, o brasileiro, quinto colocado da temporada, acabou superado pelo americano Griffin Colapinto, por 16,33 a 13,67.

16,33 e

continua após a publicidade

- Foi uma bateria bem disputada no início. Não tive espaço para performar de verdade. É claro que se tivesse mais oportunidade, poderia virar a bateria. Foram decididas no final, não sabia as notas que sairiam para o meu adversário. De geral, tentei fazer meu máximo e no final do dia você quer vencer, se entrega, mas faz parte. Mas claro que se tivessem ondas iguais. Tenho alguns anos para batalhar, é algo que está aceso, essa vontade de competir. Hoje foi difícil para chegar no meu objetivo - reconheceu Italo, em entrevista ao Sportv.

Na primeira bateria da final, o campeão olímpico levou a melhor sobre o australiano Jack Robinson.



Com a vitória sobre Italo, Griffin Colapinto avançou para disputar a bateria de semifinal contra o sul-africano Jordy Smith.



Líder da temporada, Yago Dora já está na bateria que vai decidir o campeão de 2025.



continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

WSL Finals promete muita ação

As regras estabelecem que, se Dora vencer a primeira rodada da bateria final, já garante o título mundial. Caso perca, precisará vencer as duas "rodadas" seguintes para conquistar o troféu.

Em seu último ano no circuito, já que em 2026 a decisão será por pontos corridos, a etapa da "WSL Finals" terá um formato diferente na atual temporada. A competição, então, acontecerá em forma de mata-mata a partir da sua posição do ranking.

continua após a publicidade

Bateria 1: 5º lugar x 4º lugar

Bateria 2: 3º lugar x vencedor da bateria 1

Bateria 3: 2º lugar x vencedor da bateria 2

Bateria final: 1º lugar x vencedor da bateria 3

Os últimos campeões da WSL:

2015 Adriano de Souza (BRA)

2016 John John Florence (HAW)

2017 John John Florence (HAW)

2018 Gabriel Medina (BRA)

2019 Italo Ferreira (BRA)

2021 Gabriel Medina (BRA)

2022 Filipe Toledo (BRA)

2023 Filipe Toledo (BRA)

2024 John John Florence (HAW)