Ex-Botafogo, Renato Paiva critica John Textor: ‘Não sou fantoche’

Demitido do Botafogo após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, o técnico Renato Paiva voltou a se manifestar sobre o ponto final dado por John Textor, em junho. Em entrevista ao "The RGMedia", o português criticou a postura do empresário estadunidense dono da SAF.

continua após a publicidade

➡️ Montoro projeta retorno ao Botafogo nas últimas rodadas do Brasileirão

➡️ Textor perde audiência preliminar para a Iconic Sports; empresário irá recorrer

— O dono acreditava que o Botafogo não deveria ter sido eliminado pelo Palmeiras. Ele questionou meu estilo de jogo na partida contra o Palmeiras, disse que eu fui defensivo demais e acabou me demitindo. Já disse antes e repito: a minha demissão, depois de tudo o que aconteceu, diz muito mais sobre a pessoa que me demitiu do que sobre mim e o meu trabalho — disse Paiva.

Na época, John Textor entendeu que o Botafogo jogou demasiadamente em um esquema defensivo contra o Palmeiras, na derrota por 1 a 0, com gol de Paulinho. A troca no comando chamou atenção principalmente pela campanha do clube no Mundial, tendo vencido o PSG no Rose Bowl. Renato Paiva ainda apontou tentativa de interferência do americano em seu trabalho.

continua após a publicidade

Renato Paiva comandou o Botafogo em apenas 23 jogos (Foto: Juan Mabromata/AFP)

— Ele não teve coragem de fazer isso pessoalmente — mandou me demitir. No sábado, após o jogo contra o Palmeiras, ele estava comigo, me abraçou e disse: "Professor, continue". E foi isso que eu fiz. Mas no domingo, ele ordenou a minha demissão. Não teve coragem de me dispensar cara a cara — destacou.

— Fui demitido do Botafogo porque não permiti que esse senhor (Textor) interferisse no meu trabalho. Ele queria se meter na minha escolha de jogadores, queria influenciar meus sistemas táticos, queria interferir no meu trabalho. Fui demitido porque não fiz o que ele queria que eu fizesse. Ele não vai admitir isso porque não tem coragem, mas eu não sou um fantoche.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o lugar de Renato Paiva, Textor contratou Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. O italiano tem sofrido com falta de elenco e viu o desempenho do time despencar.