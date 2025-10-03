Fala de John Textor sobre ex-técnico do Botafogo divide opiniões: ‘Pra que?’

Nesta quinta-feira (2), John Textor surpreendeu muitos torcedores do Botafogo. Ele fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre Enderson Moreira, ex-técnico do Glorioso. A atitude movimentou a web ao longo do dia.

Quando John Textor assumiu o Botafogo, o técnico era Enderson Moreira. Ele foi o comandante responsável por levar o Glorioso de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2021, e o norte-americano o agradeceu por isso.

- Este homem merece um enorme elogio e, através de sua contribuição, construímos um campeão do Brasil, um campeão da América do Sul e reconhecimento entre os cinco melhores clubes do mundo. Obrigado Enderson! - publicou John Textor, dono do Botafogo.

Nas redes sociais, a publicação dividiu opiniões, já que John Textor optou por demitir Enderson Moreira no final do Campeonato Carioca para trazer o português Luis Castro. Na época, o norte-americano demonstrou insatisfação com a forma de jogar da equipe. Veja abaixo a reação da torcida.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)

Enderson Moreira pelo Botafogo

Enderson Moreira deixou o Botafogo com 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 31 jogos disputados, representando 73% de aproveitamento. O número também representa a melhor marca pessoal na carreira do profissional.

O treinador por decisão de John Textor no Botafogo, que entendia que ele não era o nome ideal para guiar o Botafogo no processo de reconstrução na elite do futebol brasileiro.

Campeão da Série B do Brasileirão 2021, Enderson assumiu o time na 14ª colocação e levantou o troféu com a equipe. Mesmo sem colocar um futebol de encher os olhos, entregou resultados. Na época, ele era o treinador com melhor aproveitamento no clube do século.