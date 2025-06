Como a IA ajudou jovem da base do Corinthians a chegar na Seleção Brasileira

A iniciativa da empresa de tecnologia suíça Footbao é oportunizar jovens jogadores de futebol a mostrarem seu talento para grandes clubes dentro e fora do Brasil. Através do uso de inteligência artificial, a plataforma online trabalha como um "olheiro" que analisa as características dos atletas em vídeos. Foi assim que a zagueira Glória Gasparini, de 16 anos, se destacou na base do Corinthians e chegou até a Seleção Brasileira Feminina sub-17.

A parceria entre a jovem jogadora e a Footbao começou em 2024 e, um ano depois, Glória conseguiu alcançar um feito importante para uma atleta da base, que é chegar à Seleção. Com os vídeos publicados na plataforma, que tem como inspiração de design a rede social Tik Tok, a defensora passou a apresentar um cenário onde a tecnologia passa, de fato, a ser uma aliada dentro dos gramados, tendo interferência pré, durante e pós-jogo.

O CEO da empresa, Nick Rappolt, com formação em finanças e marketing na Universidade de Oxford, na Inglaterra, explica que a forma encontrada pela plataforma para potencializar a descoberta de novos talentos é usar a IA para ser um filtro inicial. Após publicarem os vídeos no app, a IA é responsável por minutora as habilidades mostradas nas imagens, como posicionamento em campo, dribles, passes e finalizações.

O empresário ainda afirma que a Footbao atua como um espaço de democratização para atletas de base e do futebol feminino, onde muitas vezes os holofotes da mídia estão mais distantes e é mais difícil de se construir um perfil de avaliação sobre jovens jogadores.

- Queremos democratizar o acesso ao futebol. Com a inteligência artificial, conseguimos olhar para lugares que antes eram ignorados pelo mercado tradicional - adicionou Rappolt.

A ideia é que a audiência, em específico clubes, olheiros e analistas de desempenho utilizem a plataforma para completar ou iniciar suas análises sobre um atleta. Isso não elimina a etapa em que o ser humano interfere e tem seu próprio julgamento e olhar sobre os jogadores.

Glória Gasparini foi convocada para a Seleção Brasileira sub-17. (Foto: Reprodução/Instagram/@glogasparini)

Brasil como referência

O caso de Glória Gasparini é tratado como um "case de sucesso" pelo fato da brasileira ter chegado à Seleção com o auxílio da plataforma. Mas a equipe pensa ainda mais longe. Através do compartilhamento de vídeos, a ideia é que a IA ajude a descobrir o "novo Neymar" ou o "novo Vinicius Jr.", em uma plataforma que já soma mais de 100 mil usuários cadastrados ao redor do mundo, com uma concentração maior no Brasil.

Além do compartilhamento de vídeos, é possível cumprir desafios para concorrer a prêmios na plataforma. Por exemplo, um desafio criado pelo próprio app de "melhor finalização" pode oferecer ao atleta um par novo de chuteiras. Basta fazer o upload do vídeo para concorrer.

Euler Victor, diretor da Footbao, reforça a importância de investir na base com inteligência, principalmente quando se trata do Brasil, que tem um volume considerável de jovens jogadores e que tem um alcance global.

- Estamos construindo uma ponte real entre as novas gerações e as grandes oportunidades. O Brasil ainda é o maior celeiro de talentos do futebol mundial, e cabe a nós garantir que esses jovens tenham as ferramentas e a visibilidade que merecem - completou.