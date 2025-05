Atitude de Casemiro, do United, chama atenção na web: ‘Enorme’

Casemiro vive um momento iluminado pelo Manchester United. O brasileiro, longe da Seleção há mais de um ano, marcou nos jogos de ida e volta e ajudou seu time a eliminar o Athletic Bilbao para garantir um lugar na final da Europa League, diante do rival Tottenham, em 13 dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



Durante o confronto, uma atitude do volante foi flagrada pelas câmeras. Ao ser substituído momentos após anotar o segundo gol da goleada por 4 a 1 em Old Trafford, o jogador deu um abraço forte em Rúben Amorim, técnico dos Red Devils.

continua após a publicidade

Logo após a chegada do português, Casemiro chegou a perder espaço na fila pela posição, e foi questionado por parecer mais pesado e lento. Porém, o abraço simbolizou a recuperação de seu bom futebol e a confiança no comandante, contratado no decorrer de 2024-25 para substituir Erik ten Hag. Nas redes sociais, torcedores elogiaram a relação demonstrada entre os dois.

👀 Veja abraço de Casemiro e Rúben Amorim na vitória do Manchester United

Questionado sobre o momento vivido pelo meio-campista, Amorim, ainda em abril, rasgou elogios e lhe deixou como exemplo para os demais componentes do elenco mancuniano.

continua após a publicidade

➡️ Ídolos do United se tornam donos de clube da Inglaterra

- O Casemiro melhorou muito. Não se vê a forma como ele joga, mas sim como corre. Os dados que temos nos mostram como ele trabalhou. Ele é um ótimo exemplo, uma lição para todos os jogadores do Manchester United. Ele é nosso jogador e continuará sendo uma peça-chave para nós - declarou o lusitano.

Casemiro comemora gol no duelo entre Manchester United e Athletic Bilbao, pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Com o 7 a 1 construído no agregado (3 a 0 na ida e 4 a 1 na volta), o United garantiu um lugar na decisão, e pega o Tottenham, que também fez a dobradinha sobre o Bodo/Glimt, da Noruega. Agora, os dois gigantes da Inglaterra se enfrentam no dia 21 de maio, às 16h (de Brasília), no San Mamés, justamente o estádio do Athletic Bilbao, que viu derreter o sonho de conquistar um título continental diante do seu torcedor.

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.