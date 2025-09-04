Janela de transferências: saiba qual liga gastou mais
Diferença entre países foi na casa de dois bilhões de dólares
A janela de transferências se fechou e deixou uma marca de força por parte da Inglaterra. Foi este o país que mais gastou em contratações, e com larga margem em relação aos clubes da Alemanha. O Liverpool capitaneia o mercado, com as três transferências mais caras. Só que a diferença entre o que os clubes dos países investiram supera a casa dos US$ 2 bilhões.
Veja abaixo o ranking dos valores investidos por país, na janela encerrada dois dias atrás. Os dados são da Fifa.
Top-10
País valor pago
Inglaterra US$ 3,19 bilhões
Alemanha US$ 980 milhões
Itália US$ 950 milhões
França US$ 730 milhões
Espanha US$ 666 milhões
Arábia Saudita US$ 552 milhões
Portugal US$ 439 milhões
Brasil US$ 241 milhões
EUA US$ 127 milhões
Rússia US$ 125 milhões
Veja agora o top-10 contratações mais caras da janela europeia
Europa
Ranking Jogador Custo em Euros De Para
1º Alexander Isak 150 milhões Newcastle Liverpool
2º Florian Wirtz 115 milhões Bayer Leverkusen Liverpool
3º Hugo Ekitike 79,8 milhões Eintracht Frankfurt Liverpool
4º Benjamin Sesko 76,5 milhões Red Bull Leipzig Manchester United
5º Bryan Mbeumo 75 milhões Brentford Manchester United
6º Victor Osimhen 74,9 milhões Napoli Galatasaray
7º Nick Woltemade 74,8 milhões Stuttgart Newcastle
8º Matheus Cunha 72,3 milhões Wolverhampton Manchester United
9º Luis Díaz 70 milhões Liverpool Bayern de Munique
10º Emerechi Eze 69,3 milhões Crystal Palace Arsenal
O Liverpool, portanto, foi um soberbo protagonista da janela. A contratação de Isak, inclusive, se tornou uma das maiores da história do futebol em relação aos valores envolvidos. Houve uma verdadeira reformulação na equipe, que vendeu Luis Díaz ao Bayern de Munique, por exemplo, apesar do título inglês na última temporada.
