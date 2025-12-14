Decisão da arbitragem em Corinthians x Cruzeiro revolta torcedores: 'Lance claro'

Corinthians e Cruzeiro estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), em jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. Até aqui, o Cabuloso vai vencendo por 2 a 1. Uma decisão da arbitragem repercutiu muito nas redes sociais e causou revolta.

continua após a publicidade

No final do primeiro tempo, André Ramalho e Kaio Jorge disputaram uma bola, e o atacante do Cruzeiro ficou no chão. Os jogadores do Cabuloso pediram vermelho, mas o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não deu. O VAR também não acionou o juíz no lance polêmico de Corinthians x Cruzeiro.

➡️Leila Pereira aponta 'culpado' por títulos do Flamengo: 'Muito claro'

Nas redes sociais, muitos torcedores se revoltaram com o lance polêmico. Para eles, o zagueiro André Ramalho deveria ter sido expulso. Veja a jogada polêmica em Corinthians x Cruzeiro e a repercussão da web:

continua após a publicidade

Partida entre Corinthians e Cruzeiro, valida pela Copa do Brasil (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja o lance polêmico em Corinthians x Cruzeiro

Escalações para a decisão

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.

Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dorival Júnior escalou o Corinthians para pegar o Cruzeiro com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.

A uma hora do jogo contra o Corinthians, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra.