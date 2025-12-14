Hugo Souza vira assunto em Corinthians x Cruzeiro: 'Já sendo'

Hugo Souza chegou ao Corinthians em agosto do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida. Diante do Cruzeiro, o goleiro foi o grande destaque do primeiro tempo. Duas defesas difíceis garantiram que o Corinthians ficasse ileso pela maior parte do primeiro tempo. Nas redes sociais, a atuação do goleiro foi exaltada.

Aos 40 minutos, um cabeceio fulminante, sem chances para Hugo, abriu o placar para a Raposa, que finalizou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0.

Pegador de pênaltis

Caso precise definir a vaga nos pênaltis, o Corinthians conta com um grande trunfo de baixo das traves.

Com oito defesas de pênaltis, Hugo Souza ultrapassou Dida, um dos grandes nomes da história do Corinthians, e se aproximou do top-3 do ranking do clube, que conta com Cássio, com 32 defesas, Ronaldo Giovanelli, com 27, e Gilmar, com 11.

Hugo Souza em Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

Corinthians tem fator caso e bom retrospecto ao seu lado

Tricampeão, com o último título em 2009, o Corinthians chegou com sete vitórias seguidas em sete jogos na competição.

No jogo de ida, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1x0 no Mineirão, com gol de Memphis Depay, e tem a vantagem do empate para se classificar à final. O Cruzeiro precisa vencer por 1x0 para decidir a vaga nos pênaltis por por mais de um gol de diferença para se classificar no tempo normal.

O classificado de Corinthians e Cruzeiro enfrenta Vasco ou Fluminense na final da Copa do Brasil, nos dias 17 e 21 de dezembro. O Vasco venceu o Fluminense por 2x1 no Maracanã no jogo de ida.

Arbitragem: Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) e Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC).