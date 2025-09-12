Eliminado, Botafogo está fora da disputa de milhões de reais

A eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira, deixou duas decepções: a primeira esportiva, afinal era a luta por um título inédito para o clube e a garantia de vaga na próxima Copa Libertadores. Ambos ficaram pelo caminho. Mas também o lado financeiro. O clube perdeu a chance de angariar mais receitas provenientes de premiações por ir chegando além na competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O adeus nas quartas de final impede o Botafogo de colocar no caixa R$ 9.922.500 de participação na fase semifinal mais R$ 33.075.000 como vice-campeão ou R$ 77.175.000 como campeão. Ou seja, total de até R$ 87.097.000.

Vale lembrar que o Botafogo entrou na Copa do Brasil na terceira fase, e avançou às oitavas de final após eliminar o Capital (DF). Superou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final e, nas quartas, foi eliminado. Abocanhou, desta forma, valores referentes a premiação pela presença em três fases da competição.

continua após a publicidade

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo I (Série A) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo II (Série B) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000