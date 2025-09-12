Eliminado, Botafogo está fora da disputa de milhões de reais
Glorioso poderia garantir mais valores em premiação no torneio
A eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira, deixou duas decepções: a primeira esportiva, afinal era a luta por um título inédito para o clube e a garantia de vaga na próxima Copa Libertadores. Ambos ficaram pelo caminho. Mas também o lado financeiro. O clube perdeu a chance de angariar mais receitas provenientes de premiações por ir chegando além na competição.
O adeus nas quartas de final impede o Botafogo de colocar no caixa R$ 9.922.500 de participação na fase semifinal mais R$ 33.075.000 como vice-campeão ou R$ 77.175.000 como campeão. Ou seja, total de até R$ 87.097.000.
Vale lembrar que o Botafogo entrou na Copa do Brasil na terceira fase, e avançou às oitavas de final após eliminar o Capital (DF). Superou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final e, nas quartas, foi eliminado. Abocanhou, desta forma, valores referentes a premiação pela presença em três fases da competição.
Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
