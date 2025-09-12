menu hamburguer
Lance! Biz

Eliminado, Botafogo está fora da disputa de milhões de reais

Glorioso poderia garantir mais valores em premiação no torneio

Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraBotafogo só tem o Campeonato Brasileiro a disputar este ano
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
16:40
A eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira, deixou duas decepções: a primeira esportiva, afinal era a luta por um título inédito para o clube e a garantia de vaga na próxima Copa Libertadores. Ambos ficaram pelo caminho. Mas também o lado financeiro. O clube perdeu a chance de angariar mais receitas provenientes de premiações por ir chegando além na competição.

O adeus nas quartas de final impede o Botafogo de colocar no caixa R$ 9.922.500 de participação na fase semifinal mais R$ 33.075.000 como vice-campeão ou R$ 77.175.000 como campeão. Ou seja, total de até R$ 87.097.000.

Vale lembrar que o Botafogo entrou na Copa do Brasil na terceira fase, e avançou às oitavas de final após eliminar o Capital (DF). Superou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final e, nas quartas, foi eliminado. Abocanhou, desta forma, valores referentes a premiação pela presença em três fases da competição.

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco (Flick: Vítor Silva/Botafogo)
Eliminado, Botafogo está fora da disputa de milhões de reais (Flick: Vítor Silva/Botafogo)
