Vitor Roque, do Palmeiras, estrela campanha de nova chuteira

O modelo é a Phantom 6, sexta chuteira da linha que busca aumentar desempenho dos atletas

Foto de divulgação da chuteira da Nike. Vitor Roque.
imagem cameraFoto de divulgação da chuteira da Nike. Vitor Roque.
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 12/09/2025
17:40
O atacante Vitor Roque foi o atleta escolhido para a divulgação da nova chuteira da Nike no Brasil, a Phantom 6, na última quinta-feira (11). O novo modelo da marca é o sexto da linha Phantom e é inspirado na clássica Hypervenom, unindo beleza e desempenho.

continua após a publicidade

A Nike escolheu o camisa 9 para colaborar na divulgação de seu novo produto, a marca estadunidense desenvolveu uma chuteira repleta de tecnologia que promete entregar ao consumidor a placa Cyclone 360, desenvolvida para cortes rápidos, além do estiloso cabedal Tuned Gripknit, que favorece o controle e a precisão com a bola no pé.

Confira as imagens da campanha

Campanha Nike e Vitor Roque, Phantom 6.
(Foto: Reprodução/Instagram/@vitor_roque9)
(Foto: Reprodução/Instagram/vitor_roque9)

continua após a publicidade

As impressões do atleta

Durante a campanha, Vitor Roque teve a oportunidade de falar o que sentiu ao usar a chuteira.

- Eu senti a diferença logo no primeiro toque na bola. A chuteira dá confiança para driblar, passar e finalizar com mais precisão. Para quem vive para atacar, como eu, faz muita diferença. - afirmou o atacante.

- Além de leve e confortável, é uma chuteira que chama atenção no gramado. Quando coloco a Phantom 6, sinto que posso focar só no que importa: marcar gol - completou.

continua após a publicidade

Preços e onde comprar

O novo calçado esportivo da Nike já está disponível para a compra. A Phantom 6 foi adaptada para todos os estilos de campo e tem uma grande variedade de preços. Os modelos mais simples e consequentemente mais baratos foram desenvolvidas para o futsal, custando em média R$ 250,00 / R$ 300,00. Mas para quem joga em Society (campo sintético) ou campo profissional, o modelo estará disponível em diversas combinações de cores e o preço pode ultrapassar os R$ 2.000.

A chuteira já está à venda no site oficial da Nike e também em lojas físicas.

