Vitor Roque, do Palmeiras, estrela campanha de nova chuteira
O modelo é a Phantom 6, sexta chuteira da linha que busca aumentar desempenho dos atletas
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Vitor Roque foi o atleta escolhido para a divulgação da nova chuteira da Nike no Brasil, a Phantom 6, na última quinta-feira (11). O novo modelo da marca é o sexto da linha Phantom e é inspirado na clássica Hypervenom, unindo beleza e desempenho.
‘Mente ganhadora’: Capitão do Palmeiras, Gómez comenta classificação do Paraguai e mira o Inter
Palmeiras
Apto a jogar, Andreas Pereira pode estrear contra o Inter e revela como deve se encaixar no Palmeiras
Palmeiras
Leila, Seleção e títulos: os motivos para Andreas recusar a Champions e assinar com o Palmeiras
Palmeiras
A Nike escolheu o camisa 9 para colaborar na divulgação de seu novo produto, a marca estadunidense desenvolveu uma chuteira repleta de tecnologia que promete entregar ao consumidor a placa Cyclone 360, desenvolvida para cortes rápidos, além do estiloso cabedal Tuned Gripknit, que favorece o controle e a precisão com a bola no pé.
Confira as imagens da campanha
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
As impressões do atleta
Durante a campanha, Vitor Roque teve a oportunidade de falar o que sentiu ao usar a chuteira.
- Eu senti a diferença logo no primeiro toque na bola. A chuteira dá confiança para driblar, passar e finalizar com mais precisão. Para quem vive para atacar, como eu, faz muita diferença. - afirmou o atacante.
- Além de leve e confortável, é uma chuteira que chama atenção no gramado. Quando coloco a Phantom 6, sinto que posso focar só no que importa: marcar gol - completou.
Preços e onde comprar
O novo calçado esportivo da Nike já está disponível para a compra. A Phantom 6 foi adaptada para todos os estilos de campo e tem uma grande variedade de preços. Os modelos mais simples e consequentemente mais baratos foram desenvolvidas para o futsal, custando em média R$ 250,00 / R$ 300,00. Mas para quem joga em Society (campo sintético) ou campo profissional, o modelo estará disponível em diversas combinações de cores e o preço pode ultrapassar os R$ 2.000.
A chuteira já está à venda no site oficial da Nike e também em lojas físicas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias