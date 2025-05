Veja a diferença de premiação entre Libertadores e Sul-Americana em 2025

A Conmebol organiza os dois principais torneios de clubes da América do Sul: a Libertadores e a Sul-Americana. Embora ambas garantam visibilidade internacional, há uma diferença marcante quando o assunto é premiação.

Enquanto a Libertadores paga cifras milionárias desde a fase de grupos, a Sul-Americana oferece valores mais modestos, o que pode representar um "prejuízo" considerável para quem cai de uma competição para a outra.

💰 Libertadores paga mais que o dobro em algumas fases

Na Libertadores, a participação na fase de grupos já rende US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões), com um bônus de US$ 330 mil por vitória. Assim, um clube que vence três partidas nesta fase acumula cerca de US$ 4 milhões antes mesmo do mata-mata.

Para quem avança, o valor só aumenta:

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

US$ 1,25 milhão Quartas: US$ 1,7 milhão

US$ 1,7 milhão Semifinal: US$ 2,3 milhões

US$ 2,3 milhões Vice-campeão: US$ 7 milhões

US$ 7 milhões Campeão: US$ 24 milhões

Já a Sul-Americana apresenta uma premiação bem mais modesta. A participação na fase de grupos rende US$ 900 mil, menos de um terço do que a Libertadores paga. Cada vitória gera US$ 115 mil.

Nas fases finais:

Playoffs: US$ 500 mil

US$ 500 mil Oitavas: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Vice: US$ 2 milhões

US$ 2 milhões Campeão: US$ 6,5 milhões

Ou seja, mesmo quem vence a Sul-Americana não alcança a premiação que o vice da Libertadores recebe.

⚽ A queda custa caro: exemplo do Bahia

Em 2025, o Bahia é um dos clubes que ilustra bem esse "prejuízo". O time ficou em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores e agora vai disputar os playoffs da Sul-Americana.

Se tivesse se classificado às oitavas da Libertadores, teria garantido automaticamente US$ 1,25 milhão. Agora, na Sul-Americana, disputa uma vaga nas oitavas com premiação de apenas US$ 500 mil. A diferença é clara e reforça como a queda representa uma perda significativa de receita.

📊 Diferença brutal

Premiação total possível na Libertadores: até US$ 34,55 milhões (com 6 vitórias na fase de grupos)

até (com 6 vitórias na fase de grupos) Premiação total possível na Sul-Americana: até US$ 8,3 milhões (com 6 vitórias + título)

Além da visibilidade, o aspecto financeiro pesa muito. Participar e avançar na Libertadores pode significar uma receita quatro vezes maior que ser campeão da Sul-Americana.

