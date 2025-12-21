Vasco renova com patrocinador até 2027; confira situação de cada um deles

Em meio a reta final do calendário do futebol brasileiro em 2025, o Vasco da Gama já planeja a situação financeira do clube para os próximos anos. O clube carioca renovou o contrato de patrocínio com a R10 Score até o final de 2027. Essa é mais uma da série de renovações que o Cruz-Maltino negocia para os próximos anos.

Situação contratual dos patrocínios do Vasco

Betfair - Duração até 2025

Viva Sorte - Duração até 2026

Zé Delivery - Duração até 2027

Moto Chefe - Renovado até 2027

R10 Score - Renovado até 2027

Banco BMG - Renovado até 2028

Apesar do foco em conquistar o título da Copa do Brasil, a diretoria vascaína também volta suas atenções para a questão das cotas de patrocínio do clube em 2026. Isso porque, a patrocinadora master do clube, Betfair, tem contrato até o final deste ano e não deve renovar. Recentemente, a casa de apostas esportivas deixou o patrocínio master do Cruzeiro, dando lugar a Betnacional, que pertence ao mesmo grupo.

Vasco renovou seu contrato de patrocínio com a R10 Score (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco finalista da Copa do Brasil

O Vasco voltou a final da Copa do Brasil após 14 anos, quando conquistou o título contra o Coritiba. Para 2025, o Cruz-Maltino tem pela frente o Corinthians, que não vence a competição desde 2009. Após um primeiro jogo equilibrado, com um 0x0 insistente no placar, as equipes fazem a partida de volta da decisão neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.