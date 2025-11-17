Vasco anuncia novo patrocinador para a temporada; confira
Empresa de títulos de capitalização estampará a marca no basquete e futsal
O Vasco da Gama oficializou, nesta segunda-feira (17), um novo reforço para seus esportes olímpicos. O clube anunciou a chegada da Pix das Estrelas como a nova patrocinadora das equipes de Basquete e Futsal. A parceria é mais um movimento da gestão do clube associativo (CRVG) para garantir a sustentabilidade e o fortalecimento das modalidades de quadra.
Em nota oficial, o Cruz-Maltino destacou que o acordo vai além da exposição da marca.
"O Club de Regatas Vasco da Gama tem o orgulho de anunciar a chegada do Pix das Estrelas como novo patrocinador do Basquete e do Futsal cruzmaltino.
A parceria reforça nosso compromisso em fortalecer as modalidades do clube e ampliar projetos que aproximam ainda mais a nossa torcida"
O que é o Pix das Estrelas?
O Pix das Estrelas é uma plataforma de sorteios regulamentada que atua conectando torcedores, marcas e agremiações esportivas por meio de campanhas de engajamento. O modelo de negócio baseia-se na venda de títulos de capitalização (cotas).
Ao adquirir esses títulos, o torcedor vascaíno passa a concorrer a diversos prêmios, que podem variar desde quantias em dinheiro até produtos oficiais e experiências exclusivas junto ao clube. Em contrapartida, o Vasco recebe uma fatia da receita gerada por essas vendas, utilizando o montante para financiar investimentos, melhorias estruturais e contratações para o Basquete e o Futsal.
