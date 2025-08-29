Valorização: Vitinho, do Botafogo, chega na Seleção no ápice

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção Brasileira para substituir Vanderson. E o defensor campeão do Brasil e da Copa Libertadores vai estrear com a camisa amarela no momento de maior valorização no mercado na carreira.

Revelado no Cruzeiro, ele disputou apenas uma partida como profissional da Raposa. Deixou o clube mineiro em 2018, com 18 anos, valendo € 50 mil, de acordo com o site especializado Transfermarkt. O destino? O Cercle Brugge, da Bélgica.

De acordo com o site citado, poucos meses após chegar à Europa, o lateral já havia multiplicado por oito o valor de mercado: estava valendo € 400 mil. E ainda em 2018, em dezembro, a avaliação subiu para € 700 mil. E este valor se manteve por um ano.

Em abril de 2020, um recuo levou o valor a € 450 mil. Mas em outubro, à época com 21 anos, Vitinho começou a se valorizar. De forma discreta, mas contínua. Chegou a € 900 mil em março de 2021. Valor que se repetiria três meses depois e passaria da marca de € 1 milhão em seguida: ele valia € 1,5 milhão em outubro.

A última temporada dele na Bélgica foi a melhor, mesmo que os últimos meses tenham sido de ligeiro recuo para € 1 milhão.

Inglaterra e disparada

Logo que se transferiu para o Burnley (ING), Vitinho voltou a valer € 1,5 milhão (na avaliação de setembro de 2022), e o valor de mercado do lateral passou a disparar. Tinha motivo: foram duas temporadas de frequente utilização.

Em outubro daquele ano ele já valia € 2 milhões, e o valor dobrou em maio de 2023. Em dezembro daquele ano, o lateral já valia € 5 milhões. Foi também o valor apurado na avaliação de maio de 2024.

Botafogo, o auge

Vitinho chegou a começar a temporada 2024/2025 no clube inglês, mas uma proposta do Botafogo no valor de € 8 milhões foi aceita, e a ideia do jogador era ser lembrado para a Seleção. Por isso o retorno ao Brasil.

Apesar do valor pago pelo Glorioso, a avaliação máxima até aqui teve início no final do ano passado: € 6 milhões - e se repetiu no último junho. Ele tem, hoje, 26 anos e já está na temporada com mais jogos (42) após dois títulos no ano passado. A tendência é de alta no valor de mercado, após a convocação.