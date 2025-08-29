Globo anuncia ex-ESPN como novo reforço para transmissões da NFL

A emissora Globo anunciou, nesta sexta-feira (29), que o jornalista Antony Curti é o novo reforço para as transmissões esportivas de 2025. O ex-ESPN chega a nova empresa para trabalhar na cobertura da NFL (liga de futebol americano), que recentemente entrou no catálogo dos canais Sportv.

O comentarista tem mais de dez anos de experiência com o esporte em transmissões da ESPN, e ao longo do perído, se tornou uma referência nacional. Paralelamente à carreira na televisão, Curti também fundou o site ProFootball e é autor de três livros, sendo o de maior destaque o "Manual do Futebol Americano", considerado leitura essencial para fãs e iniciantes na modalidade.

A chegada a nova empresa foi comemorada pelo jornalista. De forma passional, ele expôs a felicidade e a importância de poder está ingressando no Grupo Globo.

- Desde criança, meu sonho sempre foi ter mais pessoas para conversar sobre a NFL e o futebol americano. Poder falar com milhões de fãs por meio do alcance e da credibilidade do Grupo Globo é a realização desse sonho. A NFL no sportv será feita com muito carinho para todos que, assim como eu, amam esse esporte - afirma Curti.

Antony Curti, à esquerda, e Paulo Antunes, à direita, foram parceiros de transmissões na ESPN (Foto: Reprodução)

Despedida da ESPN

O fim do vínculo com a antiga emissora também foi anunciado nesta sexta-feira (29). Através das redes sociais, Antony Curti agradeceu o período na ESPN. Ele trabalhou na emissora durante os últimos 11 anos. Veja o comunicado abaixo:

"Foram 11 anos. A única empresa em que trabalhei desde me formar. Quando eu cheguei era um sonho. Eu era jovem, sem filtro, cru. Você acreditou em mim, me deu uma chance. Por isso sou e sempre serei sempre grato. Viajamos juntos, vimos quarterbacks se tornar herois juntos. Vimos que 13 segundos podem ser uma eternidade. Esse é o mesmo tempo pelo qual vou continuar com você no coração. Que está apertado por me despedir de pessoas que amo e de uma equipe de narradores e comentaristas incríveis. Mas não só; Tantos e tantos atrás das câmeras, na frente de computadores por horas para montar o League, Abres, intervalos — amo vocês demais. Esgotei os clichês. Não vou falar de fim de ciclos, tudo isso. Apenas agradecer. Outras aventuras virão. Obrigado Entertainment Sports Programming Network. Fizemos todo, absolutamente todo estrago que podíamos".

NFL na Globo

A NFL inicia uma nova era de transmissões no Brasil a partir desta temporada. O Grupo Globo anunciou na manhã desta terça-feira (26) acordo para televisionar partidas da liga de futebol americano e dividirá os diretos com a ESPN, que perde número considerável de jogos.

A Globo, via Sportv, transmitirá o Thursday Night Football (TNF) às quintas-feiras e dois jogos nos domingos, incluindo o Sunday Night Footbal (SNF), durante a temporada regular. Conforme apurou o Lance!, a emissora também disponibilizará jogos na "GE TV", novo canal de Youtube.

Por sua vez, a ESPN também exibirá três jogos por rodada, ao invés dos sete que transmitia até o ano passado. O canal estadunidense terá duas partidas nas tardes de domingo e o Monday Night Football, na noite de segundas-feiras. Os duelos transmitidos pela TV também estarão disponíveis no Disney+, enquanto o NFL Redzone segue sem confirmação por conta do novo acordo entre ESPN americana e a liga.

Nos playoffs da NFL, a Globo ficará responsável por transmitir os jogos da NFC, enquanto a ESPN exibirá a disputa da AFC. Por fim, o Super Bowl será alternado entre as emissoras; o canal brasileiro anunciou o próximo SB, em fevereiro de 2026, enquanto o Grupo Disney+ confirmou as finais de 2027 e 2031.